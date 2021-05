Kým boli manželia, nemohla si Agáta Hanychová do spoločného domu vybrať ani sedačku podľa seba, teraz si ho celý zariadila na svoj obraz.

Hoci mali svadbu dokonca dvakrát, ani to im nezaručilo šťastné manželstvo. Povrávalo sa, že Agáta Jakubovi zahýbala, ale na druhej strane Agátina kamarátka zase prezradila, že Jaukub nikdy nebol s ničím spokojný, a tou chuderou vo vzťahu mala byť Agáta. Trošku o niečom takom môže svedčiť fakt, že sa Agáta v ich spoločnom dome vôbec nemohla realizovať, vôbec ho nemohla zariadiť podľa svojich predstáv, všetko muselo byť podľa Jakuba.

Takže po rozvode bola konečne slobodná aj v tomto ohľade, hoci rozchod bol drsný, Jakub jej svoje rozhodnutie oznámil práve na šieste výročie ich sobáša. Búrliváčka Agáta po prvotnom šoku z rozchodu sa išla vyplakať k mame Veronike Žilkovej do Izraela. Rýchlo sa však "otriasla", a aj keď spočiatku tvrdila, že ju muži nezaujímajú, od rozchodu s Jakubom ich už stihla vymeniť aspoň štyroch.

Ani Jakub nezaháľal, a krátko po rozchode s Agátou si začal vzťah s modelkou Denisou Dvořákovou, lenže ako rýchlo sa to medzi nimi začalo, tak rýchlo sa to aj skončilo. A keďže sa Jakub zo spoločného domu odsťahoval, vrátil sa pekne k svojej mame do detskej izby. A vstúpil si do svedomia. Zmyslom jeho života momentálne je totiž pre neho tá najdôležitejšia žena, a tou je jeho dcéra Mia.

Pre Agátu prioritou stále ostávajú jej dve deti. Pre Kryšpína a Miu chce vytvoriť útulný domov podľa svojich predstáv. Dom, ktorý si postavili spolu s Jakubom, teraz získala Agáta, len musela zložiť peknú kôpku peňazí, aby ho vyplatila. Pomôcť jej pri tom musela mama Veronika Žilková, ktorá bola nútená predať ich rodinnú chalupu. Agáta tak konečne žije vo svojom a všetko si zariadila podľa seba.