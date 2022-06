Bývalý manžel Lucie Vondráčkovej Tomáš Plekanec sa pochválil zábermi dcéry Leontýny. Pozrite, čo urobila! To snáď nie!

Na rozdiel od svojej bývalky Lucie Vondráčkovej si Tomáš Plekanec pomerne rýchlo založil novú rodinu. Ani nie mesiac po oficiálnom oznámení rozchodu s jednou Luciu svetu predstavil novú Luciu, Šafářovú. Ich vzťah poriadne nabral na rýchlosti, ešte sa ani nestihol rozviesť a už s novou partnerkou privítal na svete svoje tretie dieťa, tentoraz dcéru Leontýnu. Ale to mu nestačilo, a dnes sa spolu tešia už aj zo syna Olivera, a tak je z Plekanca už štvornásobný tato.

Hoci má Tomáš Plekanec troch synov a iba jednu dcéru, práve tá mu dáva zrejme najviac zabrať. V prípade jeho malej dcéry Leontýny, ktorú má so športovkyňou, bývalou tenistkou Luciou Šafářovou, naozaj platí ono známe, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Hoci má Tomáš s exmanželkou Luciou Vondráčkovou dvoch synov, ktorí sa vo voľnom čase snažia aj športovať, zdá sa, že v jeho šľapajach napokon zrejme najviac pôjde jeho malá princezná...

Plekanec ešte hráva hokej, no jeho partnerka Lucie Šafářová už tenisovú kariéru ukončila. Napriek tomu sú obaja neustále v pohybe a športujú, Tomáš trénuje a Lucie cvičí pre kondíciu a pre radosť. Ich malá dcéra tak tiež napodobňuje to, čo vidí doma. Tomáš sa nedávno na sociálnej sieti pochválil zábermi dcéry, z ktorých pôjdete do kolien. Pozrite v GALÉRII, čo to jeho ani nie trojročné dieťa robí...

No Leontýna je nielen športovo zdatná, ale má aj poriadne podrezaný jazýček. Keď sa nedávno jej tato pustil do cvičenia, poriadne to od svoje dcéry schytal. „Otec cvičí zle, pretože nepočúva!“ sťažovalo sa roztomilé dievčatko. „On ťa nepočúva?“ spýtala sa s predstieraným údivom tenistka. „Nie. Pretože on cvičí zle,“ potvrdila Plekancova dcéra, ale to jej nestačilo: „Máš blbé kolená,“ upozorňovala ho vzápätí pohoršená dcérka, načo sa otočila k Šafářovej. Pre tú išlo o prvé posilňovanie po konci šestonedelia, a podľa reakcie malej Leontýny, napriek vynútenej pauze jej to išlo stále „od ruky“. „Mamka nemá blbé kolená. Mamička cvičí veľmi dobre,“ zhodnotila. Hokejista pobavene pridal k záberom komentár: „A mamička samozrejme robí všetko správne.“