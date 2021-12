Slováčka vyšiel vzťah s Gelemovou poriadne draho, aha, aké odškodné požaduje Patrasová!

Telenovela pokračuje a teraz konečne prišiel Dádin čas. Hoci sa Felix Slováčdk s Luciou Gelemovou rozišiel už v máji, zdá sa, že definitívny koniec nastal až teraz, a to s poriadnym treskom. Dagmar Patrasová si môže len spokojne šúchať ruky.

Felix Slováček po rozchode s Luciu predpokladal, že si nájde iného muža, s ktorým si možno založí rodinu. Keď však zistil, že niekto taký už možno je na obzore, pochytila ho taká zúrivosť, že svoju exmilenku nazval nie veľmi publikovateľnými menami a rovno vyhodil z podnájmu, ktorý jej doteraz platil.

Samozrejme, táto správa nikoho nepotešila viac, ako samotnú Dádu Patrasovú. Tá svojmu už takmer osemdesiatročnému manželovi predpovedala takýto koniec ich vzťahu s mladou milenkou Luciou, čo napokon priznal aj samotný Felix, a teraz došlo na jej slová.

Vyzerá to tak, že sa Felix pokorne vráti domov k svojej Dáde, hoci tá má na to iný názor. Tvrdí, že Felix nikdy z domu neodišiel, iba si vydržoval celé tie roky milenku. Ale našťastie je už koniec. Dáda prezradila, že Felix začína hovoriť o spoločných Vianociach, dokonca plánuje nejaký pobyt v teple pri mori. To ju síce teší, ale za sedem rokov utrpenia, ktoré jej mileneckým vzťahom s Gelemovou spôsobil, požaduje mastné odškodné.

Hoci Felix by predsa len radšej opäť nejaké "mladé mäsko", je realista a je mu jasné, že s osemdesiatkou na krku mu nezostane nič iné, iba sa pekne vrátiť do náručia k svojej zákonitej manželke. Slováček dokonca pripustil, že Dáda je celkom fajn, pokiaľ nepije... Ale keď začne piť, je to hotová katastrofa, tak uvažuje, či si predsa len neponechá byt, v ktorom prebýval s Gelemovou, aby mal v prípade núdze kam utiecť...