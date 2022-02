Dcéra Jany Brejchovej Tereza Brodská ukázala fotku s mamou, ktorú robil Jaromír Hanzlík. Jej pohľad hovorí za všetko!

Určite existujú aj dobré vzťahy s nevlastnými rodičmi, ale Terezy Brodskej prípad to zjavne nebol. Už v minulosti sa objavili informácie o tom, že dcéra charizmatickej herečky Jany Brejchovej zažívala po rozchode jej rodičov s maminým novým partnerom krušné chvíle. A hoci si po toľkých rokoch z toho už robí žarty, zdá sa, že to vtedy muselo byť naozaj drsné...

Už v minulosti sa Tereza v niektorom zo skorších rozhovorov zmienila o výchovných praktikách maminho partnera, herca Jaromíra Hanzlíka, s ktorým žila po rozchode s Tereziným otcom Vlastimilom Brodským. Tereza a Hanzlík si zjavne nesadli, a hoci Hanzlík na televíznych divákov pôsobí sympaticky, jeho výchovné metódy boli "pozoruhodné". Tereza musela napríklad za trest písať x-krát na papier, že to či ono už nikdy nebude robiť, záležalo od toho, čo aktuálne jej prísny Hanzlík vyčítal.

Teraz sa Tereza na sociálnej sieti pochválila fotkou z mladosti, na ktorej je odfotená spolu so svojou mamou na dovolenke pri mori, no nielen tým je fotka zaujímavá. Na tej dovolenke boli v trojici - Jana Brejchová, Tereza Brodská a Jaromír Hanzlík, ten aj fotil. A ako im tam asi spolu bolo? Terezin pohľad na fotke hovorí za všetko. A stačilo, že jeden z fanúšikov do komentára napísal poznámku "Léto s kovbojem," a Tereza sa neudržala.

Herečka fanúšikovi rovno napísala, že by sa k fotke hodil skôr popis "Leto s hororom". A keď sa jej ďalšie fanúšičky začudovanie pýtali, či to bolo naozaj také zlé, keďže Hanzlík na nich pôsobí sympaticky, radšej odpovedala len emotikónmi nahnevanej tváre. No keď sa ju iná fanúšička snažila utešiť tým, že čo človeka nezabije, to ho posilní, Tereza otvorene vysvetlila, ako to "posilnenie" dopadlo v jej prípade. V sedemnástich odišla z domu a postavila sa na vlastné nohy... Vraj je to skúsenosť na nezaplatenie.

A čo pán Hanzlík? Keď sa Terezy opýtali, ako to majú oni dvaja teraz, či sa aspoň pozdravia pri stretnutí, a či je to už lepšie, Tereza odpovedala jednoznačne: "Never more."