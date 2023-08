Moderátorka Tereza Pergnerová je dnes šťastná, že prežila vlastné drogové peklo.

Aktuálne sa moderátorská ikona Tereza Pergnerová (49) bude objavovať na televíznej obrazovke vďaka programu Stratená rodina, ktorú bude vysielať TV Nova. Niekomu program môže pripomínať Poštu pre teba. "Spojuje ľudí, ktorí boli dlho odlúčení a niekedy o sebe ani nevedeli,“ povedala k novému formátu Pergnerová.

"Máme tam i ľudí, ktorí sa nepoznali, alebo sa nevideli päťdesiatpäť rokov. Zaznamenávame ich príbehy a či sa majú chuť stretnúť. Potom im nechávame priestor, aby sa odohrali veci, ktoré patria k životu a sú silné,“ priznala. "Je to najmä o tých ľuďoch, nepotrebujem byť osobne exhibicionistkou,“ upresnila.

Pre web Super.cz si zaspomínala aj na svoje najhoršie životné obdobie, kedy brala drogy. S ľuďmi z tohto obdobia nie je v kontakte. "Neviem ako to s nimi dopadlo. Ale verím, že dobre. A prajem im to,“ priznala moderátorská hviezda.



Chuť presvedčiť sa o tom na vlastné oči ale nemá. "Ide o tom, že každý sme svojím spôsobom strojcom svojho šťastia a čelíme nejakým situáciám, ktoré život prináša. Ja som sa s tým pokúsila popasovať najlepšie ako som vedela a pevne verím, že tak urobí každý. A nemusí to urobiť hneď. Spraví to vo chvíli, kedy my ostatní presne nevieme, že prišiel jeho čas. Veci sú ako sú. Ja ďakujem Bohu, že tu môžem stáť,“ povedala na záver.