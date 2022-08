Peter Cmorik má doma už riadnych šuhajkov. Pozrite, ako jeho synovi Števko a Peťko už vyrástli!

Spevák Peter Cmorik (42) našiel vo svojej manželke, muzikantke Daniele (34) spriaznenú dušu a spolu si žijú svoj sen. "Niekedy sa mi ani nechce veriť, čo sme všetko spolu už prežili a teším sa na to, čo nás ešte len čaká. Ďakujem ti za krásny život, za to s akou láskou sa staráš o našu rodinu. A keď budem stará, túžim sa stále takto smiať v Tvojom náručí," pripísala Daniela k ich svadobnej fotke, ktorú zverejnila pri príležitosti výročia ich svadby. A pred časom mu k jeho štyridsiatke tak isto venovala krásne slová: "Dnes máš 40. Buď zdravý a šťastný, my traja Ťa milujeme. Sľubujem Ti, že za najbližších 40 rokov Ti splním všetky Tvoje sny! Som pyšná na Teba," napísala hrdá Daniela.

Peter a Daniela sa venujú muzike, ktorá ich spája, ale nielen tá. Spolu vychovávajú dvoch synov, Števka a Peťka, ktorí sú pre nich všetkým. Aj jeden novorodenec dá spočiatku zabrať, a oni s Danielou mali zrazu dva plačúce uzlíky. Peter sa k tomu postavil ako správny chlap, povedal si, že zvládli to iní, zvládnu to aj oni. Spolu s chlapcami žijú v novom dome dedine pri Bratislave, kde okrem vhodného priestoru na bývanie má Peter aj priestor, kde sa môže venovať muzike a skúšať.

Daniela sa na sociálnej sieti zvykne pochváliť fotkami svojich malých pokladov. Z bábätiek však vyrástli už riadni šuhaji, ktorá svoju mamu takto vybozkávali na jej narodeniny. "Ďakujem a vážim si každé narodeninové prianie. Keď sa ma sestra pri vínk veľmi dávno opýtala, kde sa vidím o 5 rokov, povedala som jej jasnú predstavu. A všetko, po čom som vždy túžila sa mi splnilo. Mám super manžela, ,úžasné deti, my aj moja skvelá veľká hujerovská rodina je zdravá, mám super priateľov, krásny dom, z ktorého sme vytvorili domov a útočisko, ten pocit istoty a bezpečia… Ďakujem, každý deň… za všetky splnené sny. Kedy toľko sentimentu, ak nie na narodeniny? Niekedy tie zdajúc sa obyčajné veci sú ten najväčší poklad," vyznala sa Daniela.