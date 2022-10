Vyšli s kožou na trh! Karlos Vémola a Lela sa po afére ukázali po prvý raz v spoločnosti. A bol to teda pohľad!

Vyzerá to tak, že Karlos Vémola a jeho zákonitá manželka Lela škandalóznu aféru s pornoherečkou Rikou ustoja. Karlos, ktorý má maslo na hlave, sa snažil podniknúť všemožné kroky, aby tú smršť postupne zverejňovanej usvedčujúcej komunikácie zo strany ohrdnutej mladej pornoherečky Hany Džurbanovej zastavil, lebo pochopiteľne, najviac tým trpela práve Lela.

Lelu, ktorá po prepuknutí kauzy svojho muža bránila, mnohí obviňovali z toho, že strčila hlavu do piesku a nereagovala. Všetkým tým adresovala tento odkaz: „Samozrejme ma táto kauza zasiahla, nemám klapky na očiach a nie som naivná blbka, ale to, že nedávam uplakané a hysterické videá/komentáre, je preto, že sa snažím byť silná kvôli mojim deťom a rodine. Posledných pár mesiacov sme zažívali s manželom a rodinou krásne a bezkonfliktné obdobie, takže táto kauza je veľmi silný zásah do našich životov.“ Lela poďakovala všetkým za podporu, no zároveň jasne vyjadrila svoj postoj: „Avšak, chcela by som Vám všetkým len pripomenúť, že v mojich topánkach nechodíte a svoj život a život svojich detí si s dovolením budem viesť po svojom a riadiť sa svojím srdcom. Milujem svoju rodinu," napísala Lela a pripojila aj srdiečko.

A keďže obaja, Karlos aj Lela mali od začiatku záujem celú kauzu ututlať a čím skôr zmiesť zo stola, teraz aby všetkým dokázali, že aj napriek tejto kauze držia spolu a sú silný pár, vybrali sa spolu do spoločnosti, konkrétne na halloweensku party do vyhláseného pražského podniku SaSaZu. Karlos išiel, ako inak, za Terminátora a Lela za krvavú princeznú. A ukázala aj konečne zahojený nos po plastike, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

„Kým Lele nedalo veľa práce urobiť zo seba najkrajšiu princeznú, na mne sa maskérka vybláznila,“ vysekol poklonu svojej žene Karlos. No mnohí Lelini sledovatelia na sociálnej sieti mali na Lelu iný názor. Nový nos jej mnohí síce chválili, ale inak si ju dosť podali. Poniektorí jej rovno napísali, že už vyzerá ako karikatúra a teda ani nepotrebovala až tak veľmi namaskovať. Všimli si, že Lela je už príliš chudá (po kauze s „Karlosovou“ pornoherečkou ani nečudo) a na jej tele len vytŕčajú neprirodzene veľké prsia, zadok a pery, veď pozrite FOTO v GALÉRII, ako teraz Lela vyzerá. Viacerí na jej adresu tiež ľútostivo poznamenali, že Lela je typický príklad ženy, že ani keď sa zohaví na prianie svojho manžela, šťastie jej to neprinesie. Aj keď jej ho, samozrejme, prajú...