Tí sa zmenili! Verešová ukázala deti: Neskutočné, ako vyzerá dcéra, a to ste nevideli syna FOTO

Z detí Andrey Verešovej sú už veľkáči. Neskutočné, ako sa zmenili, pozrite FOTO, ako teraz vyzerajú.

Gény sú gény! Modelka Andrea Verešová má s manželom Danielom Volopichom dcéru a syna. Už dávno to nie sú bábätká a keď uvidíte, ako teraz vyzerajú, budete ohromení.

Manžel Andrey Verešovej má z prvého manželstva už dve dospelé, a aj veľmi pekné dcéry. No potomkov, ktorých má v manželstve s modelkou Andreou Verešovou, si pekne rozdelili, aspoň čo sa týka podoby. Andrea sa na sociálnej sieti občas pochváli fotkami svojich detí a nedá sa nevšimnúť si, ako sa stále viac podobajú na svojich rodičov. Kým staršia dcéra Vanessa je celá mama a už teraz vidno, mladší syn Daniel je podobou celý tato a rastie z neho riadny fešák.

Andrea súkromie svojej rodiny chráni, preto fotky jej detí zase nezverejňuje tak často. "Keď každý deň nepostujem fotky so svojimi deťmi a rodinou, neznamená to, že nie sme spolu, alebo sa o ne nestarám, naopak. Snažím sa chrániť ich, rešpektovať ich súkromie a nechávam na nich aby sa rozhodli kedy budú chcieť zverejňovať svoje Fotky a predvádzať sa na verejnosti," vysvetlila modelka. No keď sa nedávno pochválila aktuálnymi fotkami syna a dcéry, všetci len pozerali. Ona už má doma takých veľkáčov? Neskutočné, ako vyzerajú, pozrite FOTO v GALÉRII.