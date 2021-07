Zmena je život! Veronika Žilková vymenila dovolenku v Luxusnej chalupe za... Ale veď pozrite FOTO!

Vždy držali spolu. Hoci rebelka Agáta Hanychová svojej mame spôsobila nejednu vrásku na čele, tá rpi nej vždy stála a pomáhala jej, keď to jej dcéra potrebovala. A neváhala priniesť aj poriadnu obetu, keď bolo treba.

Agáta sa minulý rok rozvádzala s manželom, hercom, muzikantom a moderátorom Jakubom Prachařom. Počas manželstva si spolu vybudovali moderný dom, v ktorom po rozvode chcela zostať bývať Agáta spolu s deťmi. Na to však potrebovala vyplatiť Jakuba z jeho polovice domu a peňazí nazvyš nebolo.

Vtedy na pomoc prišla mama Veronika Žilková, ktorá dcére priniesla ozajstnú obetu. Vlani na jar ponúkla na predaj ich rodinný klenot - luxusnú chalupu, ktorú rodina Veroniky Žilkovej vlastnila vyše 60 rokov a kde trávili rodinné dovolenky.



"Niekedy musíte opustiť staré a obľúbené a vykročiť ďalej," tvrdila vtedy Veronika statočne. "K predaju ma dohnali financie, ktoré teraz potrebuje niekto z rodiny, takže som sa rozhodla pre predaj chalupy. Bolí to a prichádzam o klenot, ale rodina si musí pomáhať. Radi sme tam chodievali, máme k nej vzťah, ale teraz je to nutnosť," otvorene priznala herečka.

Keď sa v Česku uvoľnili opatrenia, rodina opäť zatúžila po dovolenke. A táto tohtoročná bola výnimočná hneď v niekoľkých smeroch. Agáta sa na ňu vybrala s deťmi a so svojou mamou Veronikou. Spolu išli deťom ukázať krásy ich krajiny. Ale ak by ste čakali luxus, na aký si doteraz Agáta vždy potrpela, na ten môžete rovno zabudnúť. Brali by ste takúto dovolenku?