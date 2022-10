To bolo drsné! Aha, čo spravila Lela po škandále Vémolu s pornoherečkou: FOTO ako dôkaz vnútri

Musela to urobiť! Na to, čo spravila Lela Vémola po škandále s pornoherečkou, Karlos len tak nezabudne.

Lela Vémola robí pre toho svojho chlapa prvé a posledné, ale zdá sa, akoby to všetko nestačilo. Aby sa mu páčila, podstúpila množstvo aj dosť bolestivých skrášľovacích zákrokov, naposledy plastickú operáciu nosa. Áno, Lela tvrdí, že za tým boli aj zdravotné problémy s dýchaním. Iste, ale pravdou je aj to, že Karlos sa netají tým, že čím umelo a neprirodzenejšie žena vyzerá, tým je pre neho príťažlivejšia.

Lela s Karlosom si prešli všelijakými turbulenciami, riešili sa nevery a kadečo iné, až to vyzeralo, že ich vzťah už nevydrží. Krízy však ustali a napokon sa predsa len prepracovali k svadbe, no zdá sa, že ani pompézna veselica im šťastie a najmä pokoj nedokázala zaručiť.

Známy párik totiž čelí ďalšiemu škandálu, keď sa podľa portálu extra.cz ozýva čoraz viac hlasov, že Karlos Lelu opäť podvádza, tentoraz z bývalou účastníčkou súťaže SuperStar Hanou Džurbanovou, ktorá sa momentálne živí ako pornoherečka. Tá sa na sociálnej sieti mala pochváliť darčekom k meninám, pri ktorom sa jej v komentároch rovno pýtali, či je od Karlosa...

Hovorí sa síce, že bez vetra sa ani lístok nepohne, no Karlos, samozrejme, všetko popiera. Teraz však na škandalóznu situáciu zareagovala samotná Lela. Na to, čo urobila, Karlos len tak nezabudne. Pozrite si FOTO v GALÉRII, čo spravila. To bolo ozaj drsné.