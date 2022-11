Staršia sestra Simony Krainovej Yvona je dôkazom toho, že v jej prípade je vek naozaj len číslo.

Staršia sestra Simony Krainovej oslávila 55. narodeniny, no momentálne vyzerá o 20 rokov mladšie. Yvona na rozdiel od svojej mladšej sestry Simony celý život pracuje ako úradníčka, no keď si pozriete jej aktuálne fotky, poviete si, že by sa pokojne tiež mohla živiť ako modelka. Vždy to tak však nebolo...

Yvonu hnevalo, že keď si skúšala nové oblečenie v kabínke, nič jej nesedelo. Problém však nebol v tom, že by oblečenie bolo nemožné, ale v tom, že podľa jej slávnej sestry bola tučná. Simona so svojej staršej sestre riadne natrela, a to Yvonu prebralo k tomu, aby zmenila svoj životný štýl.

Simonina sestra postupne zhodila 12 kíl, z hmotnosti 74 kilogramov sa dostala na 62 kil, čo v jej prípade bohato stačilo a dnes je z nej celkom iná žena. Stačilo, aby vynechala sladkosti. Kalorické jedlá vymenila za zdravšie, ktoré jej dodajú viac energie, napríklad ovsené vločky, semiačka chia, ovocie, zeleninu, tmavé pečivo, a začala piť obyčajnú vodu s citrónom. Kávu pije bez mlieka, z alkoholu suché biele víno. No najdôležitejšie podľa nej bolo zdvihnúť zadok a začať sa hýbať.

Yvona je dnes vďaka synovi Markovi už babičkou vnuka Filipa, ale nevyzerá na to ani náhodou. Ako priznala, už pár rokov je rozvedená a má priateľa.