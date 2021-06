To že je dcéra Blaženy z komédie Slunce, seno...? Od jej tváre neodtrhnete zrak, tu je dôvod!

Blažena z komédie Slunce, seno... má dospelú dcéru Annu-Mariu no keď ju uvidíte, pomyslíte si, že vás klame zrak. Veď pozrite, ako vyzerá!

Kto by si nepamätal na blond krásku Veroniku Kánsku, ktorá v komédii Slunce, seno.... stvárnila Blaženu. Vtedy pred rokmi mala našliapnuté na skvelý život a kariéru, keď na konkurze zaujala režiséra Zdeňka Trošku, a on ju obsadil do jej životnej roly v trojdielnej komédii Slunce, seno... Odvtedy ju všetci poznali ako dcéru starej Škopkovej, ktorú stvárnila Helena Růžičková...

Veronika sa napokon herečkou nestala. Skúšala sa prihlásiť na DAMU, a keď to nevyšlo, zamestnala sa ako knihovníčka. Založila si rodinu a porodila dve deti, syna Adama a dcéru Annu-Mariu. Z dcéry Anny Marie, ktorá sa Veronike narodila tri roky po nakrúcaní komédií Slunce, seno, je dnes už dospelá mladá dáma, ktorá rovnako krásna ako jej mama v mladosti. A je nielen krásna. Anna-Maria vyštudovala vysokú školu, vo voľnom čase sa venuje joge, čo aj vidno na jej skvelej postave.