Ten tomu dal! Terminátor Karlos Vémola sa opäť raz vyznamenal! Budete len pozerať, aká je skutočná pravda o tom, že mu Lela Ceterová zahla!

O Karlosovi Vémolovi a Lele Ceterovej by v pohode mohli nakrútiť telenovelu. Známy párik sa v živote zjavne nenudí, a keby náhodou aj áno, dokáže si vyrobiť "vzúšo" na počkanie. Teraz sa o to postaral Karlos, keď svoju polovičku Lelu, matku svojich dvoch najmladších detí obvinil, že ho len šesť týždňov po pôrode podviedla. Dokonca s jeho kamarátom. Zdá sa však, je celé je to trochu inak.

Karlos mal podľa jeho slov vziať spravodlivosť do vlastných rúk a "kamarát" schytal od neho pár faciek. Lelu mal v návale hnevu vyhodiť z domu. No nielen Lela Ceterová sa ohradila voči jeho tvrdeniam. Ozvala sa dokonca aj manželka dotyčného pána, s ktorým mala mať Lela aféru. „Všetko sú to klamstvá! Budeme sa brániť, už to riešime s právnikmi a pokojne to dokážeme,“ oznámila Expres.cz manželka údajného milenca, pani Kamila Kaiserová. „Môj manžel žiadny vzťah mimo mňa nemá, máme dve malé deti, žijeme riadnym rodinným životom, sme stále spolu a problémy iných odmietame riešiť na úkor vzťahu v našej rodine,“ odkázala pobúrená pani.

Podľa pani Kaiserovej jej manžel od Karlosa žiadne facky nedostal, zato Lela Ceterová obvinila Karlosa, že ju zbil aj s malým Rockym v náručí. Po tomto jej zabavil telefón. Lela s deťmi zo strachu pred Karlosom ušla ku kamarátke a z jej mobilu na sociálnej sieti zverejnila svoju verziu kauzy. Na Karlosa mala podať aj trestné oznámenie.

Karlos však našťastie pomerne rýchlo vychladol a začal hasiť. Jeho mediálny zástupca Aleš Rataj prišiel s týmto vysvetlením:. „Nezhody, ktoré medzi Lelou a Karlosom nejaký čas trvajú, sa týkajú len ich dvoch a nikoho iného. Karlosa Vémolu spätne veľmi mrzí, že do ich vzájomných partnerských problémov bol neprávom vtiahnutý pán Kaiser a jeho rodina, ktorá s ich rozchodom nemá nič spoločné. Karlos dnes pána Kaisera osobne kontaktoval a vyjadril jemu aj jeho manželke úprimné ospravedlnenie."

Nuž... Dvakrát meraj a raz rež! Karlos si teraz sype popol na hlavu, Lelu spolu s deťmi by už najradšej videl doma. Vyhlásil, že sa nemusí báť, ani si ju nebude všímať, v ich dome je miesta dosť, len nech sú už konečne doma. A Lele ponúkol dokonca aj niečo, na čo pristúpi len máloktorý chlap, veď pozrite v GALÉRII.