To je gól! Slováčkova EXnevesta na pikantných FOTO v pánskom magazíne: Odhalila aj... To vážne?

Odvaha jej nechýba! Slováčková bývalá nevesta Míša Zemánková nafotila odvážne zábery pre pánsky magazín.

Slováčkovci si vždy vedeli vybrať, aspoň čo sa žien týka. Felix Slováček starší už roky púta pozornosť svojím neutíchajúcim záujmom o krásne ženy. Napokon, aj matka jeho mladších detí, syna Felixa Juniora a dcéry Anny Julie Dagmar Patrasová bola v mladosti riadna kosť, a zle nevyzerá ani teraz, keď má už po šesťdesiatke. A zjavne si vedel vybrať aj jeho syn Felix, len keby im potom aj tie vzťahy lepšie fungovali...

Manželstvo Felixa Slováčka staršieho je ako telenovela, jedna aféra strieda druhú, podľa toho, či Felixovi opäť padla do oka nejaká krásavica a či to jeho ešte stále zákonitá manželka Dagmar opäť riešila pohárikom. Slováčkov syn Felix Junior dobrý vkus na krásne ženy zdedil po svojom otcovi, no tiež akosi nemá na vzťahy šťastie. S dvomi partnerkami má dvoch synov, ale ani jeden vzťah mu nevydržal. A práve teraz dala o sebe vedieť matka jeho mladšieho syna Rafaela Michaela Zemánková.

Tá nafotila odvážne zábery pre známy pánsky magazín, a že na nich vyzerala ozaj hriešne sexi. Takejto sexi krásky sa Slováčkov syn vzdal, pozrite to telo! FOTO v GALÉRII. Keď Michaela dostala ponuku nafotiť zábery pre pánsky magazín Playboy, ani chvíľku neváhala a takto to dopadlo.