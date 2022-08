To je gól! Tak vyzerala Petra Janů, keď sa vydávala: A tie svadobné šaty... To snáď nie! FOTO

Speváčka Petra Janů (69) má síce povesť príjemnej, milej ženy, ale v mladosti bola podľa jej slov riadna dračica. Skrotil ju až jej manžel Michal Zelenka († 63), s ktorým v manželstve prežila rovných 33 rokov. Rozdelila ich až jeho smrť, keď v roku 2011 podľahol rakovine.

So svojím budúcim manželom sa dala dokopy začiatkom sedemdesiatych rokov. Ako speváčka spomína, že po koncerte si zašli na pohárik, slovo dalo slovo, preskočila iskra. Od roku 1974 spolu začali žiť a v roku 1978 sa vzali.

A hovorí Petra, vyhovovalo im žiť "na hromádke", ale vtedy sa to tak nenosilo. Jej mama, ktorá sa s jej otcom rozviedla, keď mala Petra len rok, bola z toho, že Petra nie je vydatá, hrozne nervózna. Raz prišla za dcérou do Prahy a priviezla zásnubné prstienky, aby na mamu mala pamiatku, keby sa niečo stalo. Položila ich na stôl. A keď už teda mali prstienky, prišla aj svadba... Petra sa na sociálnej sieti pochválila aj unikátnou svadobnou fotkou, veď pozrite!

Petre to s Michalom vydržalo rovných 33 rokov, a to aj vďaka ich prístupu k vzťahu: "Jeden druhého by mal nechať žiť. Bez toho, aby si nejako prekážali a hlavne nikto nemá právo toho druhého vlastniť. Takže byť tolerantný je hlavné. Tiež je dôležité, aby sa tí ľudia dokázali spolu smiať," prezradila Petra tajomstvo fungujúceho manželstva.