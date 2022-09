To je gól! Túto ženu vymenil Žilkovej nový partner za Veroniku? FOTO Tomu sa ani nechce veriť!

Veronika Žilková po boku nového partnera žiari šťastím, ale...

Keď Veronika Žilková svojim fanúšičkám na sociálnej sieti oznámila, že má nového partnera, stretla sa s pozitívnymi reakciami. Ani nečudo, po tom, akým spôsobom sa s ňou rozišiel jej ešte stále manžela Martin Stropnický, s ktorým ju čaká rozvod, jej novú lásku všetci prajú. "Dvaja t. č. v rozvodovom konaní oslavujú 17. narodeniny, úspech filmu Spolu aj odvahu spolu ísť ďalej napriek ranám, ktoré dostali od svojich partnerov," naznačila Veronika, že jej partner je na tom podobne, tiež mu malo skrachovať manželstvo.

Potom si Veronika „pustila ústa na špacír“ a o svojom novom partnerovi uviedla, že na rozdiel od nej sa so svojou manželkou rozvádza už dva roky. Tá ho dokonca mala vymeniť za ženu... Takéto tvrdenie ešte stále pani Holomáčovú dobre nadvihlo, a tak nelenila a takmer všetky české médiá informovala, ako sa veci majú.

Martina Holomáčová, ktorá je od svojho manžela o pätnásť rokov mladšia, vysvetlila, že síce s manželom mali pred dvomi rokmi krízu, ale tú ustáli a vôbec sa nerozvádzajú. Navyše, určite nie je na ženy. To, že ide s kamarátkou do divadla či na kávu, ešte neznamená, že majú spolu intímny vzťah. Pani Holomáčová naznačila, že jej manžel je extrémne žiarlivý, a tak žiarli dokonca aj na ženy v jej blízkosti. A len krútila hlavou nad tým, že Veronika Žilková pokojne uvádza do médií tvrdenia, ktoré si vôbec neoverila.

O tom, že jej ešte stále manžel má novú partnerku Veroniku Žilkovú, sa mala pani Holomáčová dozvedieť až z médií. Po tomto sa s manželom pred pár dňami teda dohodli na tom, že sa predsa len budú rozvádzať, O manžela nemieni bojovať, "venuje" ho Veronike Žilkovej a napriek všetkému im želá šťastie. A ocenila by, keby obaja jej meno viac v médiách nespomínali.