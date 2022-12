To že je jej skutočná tvár? Patrasová bez mejkapu a so šedinami vo vlasoch: Smutný pohľad! FOTO

Ide to s ňou z kopca! Dagmar Patrasová sa nečakane ukázala na ulici nenalíčená a so šedinami vo vlasoch. Bol to smutný pohľad...

Dagmar Patrasová, ale aj jej manžel Felix Slováček prežívajú po nedávnej mediálnej búrke neľahké dni, hoci každý z nich po svojom. Patrasová neprišla na dohodnuté predvianočné spoločné vystúpenie s Felixom, a ten ju rovno pred všetkými natrel, že je za tým alkohol. A keď sa nepôjde hneď liečiť, skončí ako Iveta Bartošová.

Slováček by svoju zákonitú najradšej zbavil svojprávnosti, aby ju takto mohol poslať na liečenie. Dáda to však vidí inak, tvrdí, že Felixovi ide o jej majetok, ktorý je, mimochodom o dosť väčší, ako ten Felixov. Napálená Dáda sa Felixovi dokonca cez médiá vyhrážala rozvodom, a tak celý tento konflikt mal potom dohru aj na Vianoce.

Felix totiž strávil Štedrý deň v inej spoločnosti, než pod jednou strechou so svojou manželkou Dádou. A samozrejme, išlo o dámsku spoločnosť, hoci dôvod bol pracovný. So speváčkou z kapely Šlapeto Evou Borskou hrali a spievali v pražských Kyjoch koledy. A keďže Eva na Štedrý deň zároveň oslavovala meniny, nezaobišlo sa to bez bozku.

No ani Patrasová sa v predvianočnom čase neukázala v práve lichotivom svetle. Fotografi ju totiž načapali, ako si len s luxusnou kabelkou, no neupravená, neučesaná, nenalíčená, so šedinami vo vlasoch vyrazila na bleskový nákup do vietnamského obchodíka a po kratučkej chvíli už s miniatúrnym nákupom odkráčala domov.

„Ani pred Štedrým dňom si nedá pokoj!“ skonštatoval napálený Felix, ktorý takto naznačil, čo bolo zrejme predmetom Dádinho rýchleho nákupu. Zemiaky a mlieko to však rozhodne neboli, a tak sa Felix zariadil po svojom. Nuž, pohľad na niekdajšiu kráľovnú detských sŕdc či bývalý sexsymbol nebol vôbec príjemný, veď pozrite FOTO v GALÉRII.