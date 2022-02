To že je on? Hana Gregorová ukázala FOTO syna z detstva, jednu vec každý zbadal: Veď vyzerá ako

Hana Gregorová sa pochválila fotkami syna z detstva. Ani sa vám nebude chcieť veriť, že je to on!

Ani jedna nevesta jej nebola dosť dobrá, ale vo svojom synovi sa vidí a je naňho pyšná. Hana Gregorová prvú nevestu Johanu Indrákovú nemusela až tak, že svojmu synovi Ondřejovi s manželom Radkom Brzobohatým ani nešli na svadbu. S druhou nevestou Tatianou Kuchařovou to už bolo trochu lepšie. Radek Brzobohatý sa už tejto svadby nedožil, ale zato Hana si ju vychutnala až tak, že svoju nevestu takmer zatienila.

No ani Tatiana náročnú svokru Gregorovú nejako zvlášť neuchvátila. „Nechcem to zhadzovať, ale pre mňa Miss World neznamená, že je to značka niečoho kvalitného,“ povedala pred časom v rozhovore pre Aha! Hana. Zato jej syn je pre ňu, asi ako pre každú mamu, ten naj a k narodeninám mu venovala dojímavé vyznanie, a popri tom zaspomínala aj na zosnulého manžela a Odrovho otca Radka Brzobohatého.

„Dnes,2.2.22,má náš Ondrejko narodeniny. Keď pozerám na tie fotky, tak sa mi zdá, že to bolo nedávno. Obrázok, kde ho "hrdý otec", drží v dlaniach, pár chvíľ po narodení, bol jedným z Radkových najšťastnejších dní v živote. A vlastne, keď sa tak zamyslím, v ten moment sme sa stali kompletnou a šťastnou rodinou,“ zaspomínala Hana na jeden z najkrajších okamihov v živote ich rodiny a podelila sa aj o vzácne rodinné fotky s malým Ondrom.

Radek sa po prvorodenej dcére Radane z jeho prvého manželstva dočkal mužského potomka a od tohto momentu začali rodine tie najšťastnejšie časy. „Radek bol tým najúžasnejším otcom, milujúcim a rozmaznávajúcim, ale vždy spravodlivý,“ napísala Hana o svojom zosnulom manželovi. „ Tak Ondrejko, krásne narodeniny, magické štyri dvojky nech ti dláždia cestu šťastím a ver, že „táta“ ti to tam zhora istí a je na teba pyšný. Zostaň vždy sám sebou, ľúbim ťa, tvoja mama,“ zakončila Hana. No kým malého Ondra by ste na fotkách z detstva asi nespoznali, Hana vyzerá už celé roky stále rovnako, len jej pribudlo zopár vrások, veď pozrite FOTO v GALÉRII!