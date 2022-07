To že je on? Soukup po mesiaci vzťahu s Agátou je ako vymenený: Ani filtre mu už nepomôžu! FOTO

Jaromír Soukup randí s Agátou Hanychovou niečo vyše mesiaca a je to láska ako hrom, lenže... Aha, ako sa za ten čas mediálny magnát zmenil!

Hoci tomu spočiatku nikto neveril, Agáte (37) sa pri Soukupovi (53) plní sen o veľkej šťastnej rodine. Jaromíra už pozná takmer celá jej rodina. Ako sa zdá, Kryšpín jej partnera prijal napodiv v pohode, dokonca mu pripomína Jamesa Bonda. A malá Mia (4) vychádza s novým otčimom tiež výborne!

V Soukupovej vile v Španielsku si popri Agáte užíva aj jej štvorročná dcéra Mia Prachařová. A zdá sa, že Mia a Jaromír už si vypestovali pekný vzťah... Agáta sa fanúšikom pochválila hneď niekoľkými zábermi, ktoré pôsobia, že dieťa prijalo boháča bez problémov. Okrem fotiek dievčatka sa na sociálne siete dostal aj záber, ktorý nafotila samotná Mia sama. Agáta a Jaromír na ňom stoja s blaženými úsmevmi vedľa seba, nežne sa objímajú v páse a Agáta laškovne dvíha nôžku. „Keď fotí Mia. Bohužiaľ nevie, kde je filter,“ povzdychla si žartom dvojnásobná mama.

Nuž, Agáta by Miu by najradšej naučila zaobchádzať s filtrami! Až potom by spoločné fotky dostali tie správne grády. V každom prípade to však vyzerá tak, že Soukupovi by nepomohli žiadne filtre. Ten je proste ako vymenený, do Agáty je bezpodmienečne zamilovaný. Jediné, čo mu na naje trošku prekáža, je to, že priveľa fajčí, ale aj v tomto robí Agáta pokroky.

A Agáta sa tvári, že by zo Soukupa rada urobila nového otecka pre svoje deti. „V živote chcete jedno… mať stabilnú rodinu a nepos*ať to… stalo sa… baba po rozvode sa v tom pláca… ale úprimne, baby moje, je mi fajn a druhá šanca funguje,“ napísala na sociálnej sieti k fotke, na ktorej sa Jaromír rozpráva s jej dcérou. Nuž, uvidíme, ako sa to ďalej vyvrbí. Agátine fanúšičky by si dokázali predstaviť, že by Soukup a Agáta mali aj spoločného potomka, ba dokážu zájsť ešte ďalej. Jaromíra by radi videli na hrade ako budúceho prezidenta, Agáta by podľa nich bola dokonalou prvou dámou... Nuž, čo dodať...