Dobre si vybral? Pozrite, ako sa Pisařovicová pri Brzobohatom mení.

Keď sa Brzobohatý rozišiel s Taťánou Kuchařovou, pred časom mu kvôli novej milenke Daniele Pisařovicovej riadne naložili, že kde dal oči... Ondřej s Danielou sa v spoločnosti, po prvý raz oficiálne spolu, objavili na tajnej oslave osemdesiatky rockera Petra Jandu, ktorú oslávencovi zorganizovala jeho dcéra Marta. Ondřej s Danielou prišli zablahoželať Jandovi spoločne, a hoci to nejakí neprajníci okomentovali, že Daniela vyzerá ako jeho matka (je o štyri roky staršia) a má mužské črty tváre, pôsobili ako pár veľmi príjemne a seklo im to spolu.

Daniela dlhé roky pôsobila ako v spravodajstve v Českej televízii, a tam sa vyžaduje skôr strohý vzhľad, čo sa podpísalo na jej zovňajšku. Pootm však Daniela po rokoch zmenila svoje pôsobisko a nedávno dokonca moderovala divadelné Ceny Thalie, taže sa z vecného spravodajstva dostáva viac k celebritnému svetu. A nepochybne vplyv na jej zmenu má aj vzťah s Ondřejom Brzobohatým. Daniela je totiž ako vymenená.

Pisařovicová sa pochválila aktuálnou fotkou z New Yorku, a všetci boli hotoví z toho, ako vyzerá. Uvoľnená, úplne inakšie nastajlovaná, ako bolo u nej zvykom, jednoducho len tak žiarila. Fanúšikovia jej hneď polichotili, že vyzerá ako módna ikona, a nie sú ďaleko od pravdy, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

Zdá sa, že s tou Danielou to nebude napokon také márne a Brzobohatý si predsa len vybral dobre. Napokon, Daniela je sympatická aj jeho mame Hane Gregorovje, a to už je čo povedať... Navyše, hovorí sa, že ak chce muž vedieť, ako bude jeho žena vyzerať po rokoch, mal by spoznať jej matku. Daniela sa nedávno pochválila spoločnou fotkou so svojou mamou, a tak aj v tomto smere už môže Ondřej vedieť, čo ho čaká...