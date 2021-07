To že je ona?! Belohorcovú ani nespoznáte, je z nej celkom iná žena: Aha, čo so sebou porobila!

Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová už roky žije mimo rodného Slovenska aj Česka, odkiaľ zase pochádza jej manžel Vlasto Hájek. Na rodnú hrudu sa však pravidelne vracajú, jednak kvôli svojim blízkym, ale Zuzana má zvyčajne aj iné dôvody, napríklad tie skrášľovacie.

Aj toto leto si počas pobytu v Česku naplánovala menšiu plastickú operáciu, ale s veľkým efektom. Zuzana sa rozhodla pre plastickú operáciu horných viečok, a veru, oplatilo sa jej. Len pár dní po zákroku sa na sociálnej sieti pochválila novou fotkou, a ten rozdiel je neskutočný. Zuzana omladla vari aj o desať rokov, pridala k tomu ešte aj nový šik účes, veď pozrite jej fotky v GALÉRII.

Zuzanin manžel sa tiež určite potešil, ten má zmeny rád. Spolu so Zuzanou roky žili na slnečnom Miami, ale keď to tam podľa nich už nebolo bezpečné, rozhodli sa presídliť do Európy. Zuzana chcela žiť na pevnine, preto si vybrali španielsku Marbellu. Ale nebol by to Vlasto, keby stále nešpekuloval... V Marbelle mu nevyhovovalo počasie, a tak celú rodinu presídlil na ostrov Tenerife, kde si to pochvaľujú.