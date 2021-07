To že je ona? Dominika Gottová 4 mesiace po odchode do Fínska: Zásadná zmena, TAK teraz vyzerá!

Zdá sa, že Dominika Gottová urobila dobre, keď sa rozhodla vrátiť do Fínska, veď pozrite!

Pred poldruha rokom, len pár mesiacov po otcovej smrti, sa Dominika Gottová pred vrátila z Fínska späť do Česka a plánovala veľké zmeny vo svojom živote. Chcela sa rozviesť s manželom, ktorý ju ťahal ku dnu, a dať si dokopy svoj život. Napokon, otcovi pred smrťou sľúbila, že sa zabaví svojej závislosti od liekov a alkoholu. Všetko však dopadlo trochu inak, ako plánovala.

Z rodiny sa jej návratu potešila asi len mama Antonie Zacpalová. S vdovou Ivanou aj s nevlastnými sestrami boli jej vzťahy na bode mrazu. Ani nečudo. Dominika ochotne prezrádzala médiám informácie o súkromí rodiny, a dokonca sa podujala napísať dve knihy o svojom otcovi. S ich vydaním predstihla aj vdovu Ivanu, ktorá pripravila vydanie výpravnej autobiografickej knihy o Karlovi Gottovi. Tú stihol Karel dokončiť ešte za svojho života.

Najstaršia Gottova dcéra síce na svojich knihách celkom slušne zarobila, lenže život v Česku jej skomplikovala pandémia korony. Prišla o prácu, podľa všetkého sa zase uchýlila k liekom, a možno aj k alkoholu, a výrazne pribrala. Navyše jej začal prekážať prílišný záujem o jej osobu, až sa napokon rozhodla situáciu vyriešiť radikálne. Vrátila sa späť do fínskej anonymity.

Spolu s manželom Timom sa Dominike podarilo získať vo Fínsku sociálny byt a hoci zatiaľ nemá prácu, zdá sa, že sa jej žije celkom dobre. Vyzerá to tak, že zrazu je svet gombička. S Timom, ktorý zarobil nejaké peniaze v Mexiku, si už pomaly dozariaďovali byt, a teraz sa chce poobzerať po nejakej práci.

Keďže sa Dominika dostala opäť do pohody, hľadí s nádejou do budúcnosti. Keďže v Česku posledné mesiace pred odchodm výrazne pribrala, rozhodla sa niečo urobiť aj so svojím zovňajškom. Fanúšikom na sociálnej sieti ponúkla malú ochutnávku v podobe aktuálnych fotografií, ako teraz vyzerá. Na blondínku, ako sme ju poznali doteraz, môžete rovno zabudnúť, veď pozrite v GALÉRII!