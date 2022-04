To že je ona? Ivana Christová už kilá nerieši, aha, ako teraz vyzerá! Z tej FOTO nespustíte oči

Ivana Christová ako modelka desať rokov poriadne nejedla, teraz už na kilá kašle a takto vyzerá.

Ivanu Christovú ľudia poznajú ako prvú Miss z roku 1989. Ako však sama píše na sociálnej sieti, v prvom rade je matkou dnes už dospelej dcéry a vášňou jej života je pomáhať ženám. Pomáha im objaviť svoj potenciál, stať sa sebavedomou, úspešnou a tiež finančne nezávislou, byť najlepšou verziou samej seba. A Ivana vie, o čom hovorí...

Naša najkrajšia Misska a bývalá modelka si v živote prešla kadečím. Musela sa popasovať s neúspešným vzťahom, aj zvládnuť sama výchovu dcéry Daniely. A zvládla to veľmi dobre. Z Daniely je šikovná mladá žena, ktorá rovnako ako jej slávna mama našla uplatnenie v kozmetickej firme a jej prácou i záľubou je okrem iného aj líčenie. Kedysi priznala, že ako malé dievča veľmi obdivovala svoju mamu, ako pekne sa vie nalíčiť a Daniela ju tiež túžila takto pekne skrášľovať.

Ivanina dcéra Daniela sa navyše už teší zo svojej rodiny, s manželom vychováva ročnú dcéru Zoju, ktorá priniesla do rodiny radosť. Z Ivany Christovej bola pred rokmi mladá mamina a veľmi jej to vtedy s malou Danielou pristalo. A v päťdesiatke sa z nej pre zmenu stala mladá babička. No z pravnučky sa teší aj Ivanina mama Otília, ktorá aj v tomto veku tiež vyzerá stále veľmi dobre.

Ivana Christová zavesila modeling na klinec už dávno. Ako pred časom priznala pre magazín OnaDnes, roky hladovania počas modelkovskej kariéry sa podpísali na jej zdraví a ona potom dlhodobo bojovala s hmotnostnými výkyvmi, či rovno s kilami navyše. Teraz však už kilá nerieši a podľa svojich slov je šťastná a spokojná sama so sebou. Nedávno sa pochválila zábermi z pracovného stretnutia s názvom Škola úspechu a medzi ženami, ktorých vášňou je tiež kozmetika, spolu s dcérou Danielou len tak žiarila, veď pozrite FOTO v GALÉRII, ako teraz vyzerá.