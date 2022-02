To že je ona? Jana Šulcová 40 rokov po nakrúcaní komédie S tebou mě baví svět: Tak vyzerá! FOTO

Kedysi patrila k najkrajším českým herečkám. Jana Šulcová si však v živote prešla peklom, tak sa za roky zmenila!

Hoci Jana Šulcová hrala od skončenia vysokej školy v množstve televíznych projektov a seriálov, spomeňme aspoň obľúbené seriály Byl jednou jeden dům a My všichni školou povinní, pri jej mene sa však každému vybaví najmä legendárna komédia S tebou mě baví svět. A tento rok majú obe jubileum, Jana Šulcová práve oslávila svoje 75. narodeniny a od nakrúcania slávnej "komédie storočia" uplynie už neuveriteľných štyridsať rokov.

Jane sa darilo nielen v kariére, ale aj v súkromí. Vydala sa za spolužiaka z rovnakého ročníka na DAMU Oldřicha Víznera a narodili sa im dve dcéry, Tereza a Rozálie. Ich manželstvo roky patrilo k tým ukážkovým, lenže po 25 rokoch prišiel rozvod a herečke sa zrútil svet nielen ten súkromný, ale aj ten pracovný. Jana, žiaľ, strach a úzkosť začala zaháňať alkoholom, čím si vážne poškodila zdravie a podľa jej hereckých kolegýň toto ťažké a zlé obdobie prežila len zázrakom.

Postupne sa herečka opäť dala dokopy, nad vodou ju držali jej dcéry a istotu domova, ktorý sa jej po rozvode zrútil, pre ňu opäť začal predstavovať jej dom. Mimochodom, aj ten si zahral v legendárnej komédii storočia, a herečka v ňom býva dodnes. Dokonca ho za tie roky ani príliš nezmenila, a stále má aj rovnaké súpisné číslo, ako mal aj vtedy v komédii. Zato na Janinom výzore sa podpísali nielen roky ako také, ale aj to zlé alkoholové obdobie, a napokon aj choroby, ktoré si takto privodila.

Dnes je pre herečku Janu Šulcovu jej dom, v ktorom býva spolu s dcérou Terezou, oázou pokoja a istoty, tu sa cíti bezpečne. No bezpečne... Ako priznala pre český portál blesk, nedávno si privodila zranenie kolena, keď potme zakopla, a tak má menší problém s chôdzou. Určite to však nie je až také zlé, aké to bolo v časoch, keď sa musela podrobiť dvom operáciám bedrových kĺbov.