Jediná dcéra herca Jiřího Pomeje (†54) rastie ako z vody a už teraz je jasné, po kom zdedila svoj vzhľad a povahu.

Herec Jiří Pomeje na sklonku života len smutne skonštatoval, že svoju dcéru k maturite neodprevadí. Keď opustil tento svet, jeho Anička bola ešte len malé dieťa. No teraz, hoci má ešte len deväť rokov, vyrástla z nej už hotová slečna. Anička totiž podľa jej mamy Andrey Pomeje po svojom otcovi zdedila vysokú postavu a už teraz pôsobí staršie, než v skutočnosti.

Ako priznala Andrea Pomeje, jej dcéra Anička zdedila po nej oči a bude z nej kočka, až bude dospelá, ale po svojom zosnulom otcovi toho zdedila oveľa viac, a to nielen postavu a podobu, ale aj povahu. "Doteraz som si nemyslela, že by sa povahové rysy rodičov dedili, verila som, že sa odkukávajú od prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Lenže Anička má povahu po Jirkovi. Môžem jej desaťkrát niečo povedať, a aj tak si to nakoniec urobí podľa seba. Je to salámistka; je jej úplne jedno, že dostane trest,“ prezradila pre portál extra.cz vdova Andrea.

Andrea Pomeje momentálne žije so svojím priateľom Petrom Plačkom v rodinnom dome neďaleko Poděbrad a jej dcéra v Petrových rodičoch získala nových starých rodičov. No Andrea veľmi dobre vychádza aj s mamou a sestrou jej zosnulého manžela Jiřího Pomeje a jej dcéra Anička sa stretáva teda aj s nimi. "Anička miluje, keď je stredobodom pozornosti. Keď má niekoho rada, chce ho mať iba pre seba. Neexistuje, aby sa ten človek bavil s kýmkoľvek iným. A babička sa jej venuje absolútne na sto percent,“ pochvaľuje si Andrea Pomeje vzťahy v rodine. A podľa jej slov sa jej dcéra v živote nestratí, keďže si už teraz dokáže so všetkým poradiť. Snáď sa jej bude v živote dariť viac, ako jej otcovi...