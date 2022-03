Každý vie, ako vyzerá Dominika Gottová dnes, no keď uvidíte jej fotku z mladosti, nebudete veriť, že je to ona.

Najstaršia z dcéra Karla Gotta (†80) Dominika sa popri treťorodenej Charlotte Elle asi najviac podobá na svojho slávneho otca. Na jej zjave sa však za posledné roky podpísali problémy s liekmi a alkoholom. Dominika sa do psychických problémov dostala po tom, ako psychicky ochorel jej manžel Timo Tolkki. Stresy, nedostatok financií, vzťahové problémy riešila pohárikom vína a k tomu pridávala lieky na spanie...

Dominika sa od detstva výrazne podobala na svojho otca, a keď dospela, bola ozaj kosť. Vyštudovala hotelovú školu, aby mala v rukách remeslo, ale popritom zvládala aj štúdium jazykov, sama tvrdí, že hovorí siedmimi jazykmi. V mladosti bola príťažlivá, a tak nečudo, že sa muži okolo nej krútili a mohla si vyberať. S jej výberom však málokedy bol spokojný jej slávny otec.

V mladosti Dominika rada experimentovala so svojou vizážou, bola brunetka, ale aj blondínka, a strieda to aj v tomto veku. Nedávno opäť prešla z blond farby vlasov na hnedá, a tá zmena bola podľa jej manžela Tima taká výrazná, že ju takmer nespoznal. No keď sa teraz Dominika pochvália fotkami z mladosti, takmer ju nespoznali ani jej sledovatelia na sociálnej sieti. To že ne naozaj ona? Pozrite si FOTO v GALÉRII.