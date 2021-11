To že je ona? Keď zbadáte nové FOTO Dády Patrasovej, nebudete chápať: Veď tá je celkom ako...

Dagmar Patrasová ešte donedávna mala opuchnutú tvár a dvojitú bradu, a teraz... Pozrite tú zmenu, nebudete chápať, ako toto dokázala!

Obľúbená herečka, speváčka a moderátorka si pri svojom záletnom manželovi Felixovi Slováčkovi za tie roky vytraela svoje, čo sa zákonite odzrkadlilo aj na jej vzhľade. Podľa informácií z jej blízkeho okolia mala Dáda problémy riešiť aj pohárikom, čo kritizoval jej manžel.

Mnohé fanúšičky sa však Dády zastávali, že ani nečudo, keď svoje problémy riešila práve takto. Byť celé roky podvádzanou ženou, to by zlomilo aj silnejšie nátury. Teraz to však vyzerá, že Dáde Patrasovej konečne svitá na lepšie časy.

Dáda Patrasová je ako vymenená, aha, ako teraz vyzerá!

Neverník Felix Slováček sa mal pred časom s milenkou Luciou Gelemou rozísť, hoci aj naďalej zostali priateľmi. A okrem toho Dáda sa rozhodla aj pre zmenu svojho zovňajšku, čím svoje fanúšičky veľmi prekvapila, veď pozrite FOTO!