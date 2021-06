Lucie Bílá si vždy pútala pozornosť svojím zjavom, no teraz všetkých prekvapila, toto by od nej nikto nečakal!

Lucie Bílá si vždy potrpela na to, ako vyzerá, špeciálne ak išlo o jej vystúpenia pred divákmi. To sa ako správna rockerka nahodila do čierneho outfitu, veľakrát do ultra mini a celkový vzhľad „vyšpičkovala“ extravagantným účesom aj mejkapom. Keď si teraz po rokoch pozrela niektoré svoje dávne fotky, len sa chytala za hlavu. Takto by už nechcela vyzerať ani v tom najhoršom sne...

Nuž, vyzerá to tak, že Lucie Bílá rokmi dozrela a je z nej ozajstná dáma. Čo sa týka vizáže, popri svojom mladom milencovi Radkovi akoby aj ona mladla, či skôr akoby zabudla starnúť, napriek tomu sa však rozhodla svoj vzhľad a imidž radikálne zmeniť.

V minulosti Luciu Bílú rôzni módni guru zvykli obviňovať, že má "kolotočový" vkus a štýl obliekania, a tak tentoraz nenechala nič na náhodu. Milovníčka čiernej dala na rady skúsených vizážistov a sa rozhodla zmeniť základnú čierno-bielu kombináciu svojich outfitov. Z jednoduchého dôvodu. O vyššou veku vyzerá pleť pri čiernej farbe oblečenia mdlo a dámy v tvári môžu pôsobiť staršie. Toho sa chytila aj Lucie a tak teraz v jej šatníku celkom v pohode nájdete pastelové a pestrejšie farby.

Lucie tak isto zmenila aj spôsob líčenia, tvrdé výrazné mejkapy sú už tiež minulosťou, teraz sa rozhodla staviť na prirodzenosť. Používa iba ľahký mejkap, takto sa cíti oveľa slobodnejšie. Pozrite si v GALÉRII najnovšie fotky Lucie Bílej. Kedy sa vám páčila viac, teraz alebo v minulosti?