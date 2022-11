To že je ona? Takto vyzerala pred rokmi Vémolova manželka Lela: To snáď ani nie je pravda! FOTO

Lela Vémola priznala závislosť od plastických operácií, ani sa vám nebude chcieť veriť, že kedysi vyzerala takto!

Len nedávno podstúpila manželka Karlosa Vémolu (37) Lela (33) plastickú operáciu nosa, s ktorou je teraz mimoriadne spokojná. "Najlepšie rozhodnutie v mojom živote bolo ísť na nos. Ktokoľvek ma stretne a pozná ma, tak mi povie, že je to super. O to viac ma teší, že tú zmenu nevidím len ja, ale aj okolie," pochvaľovala si na sociálnej sieti výsledok zákroku, na ktorý si podľa vlastných slov sama našetrila.

Lela sa za "krásou" vybrala až do ďalekého Iraku, za renomovaným celebritným plastickým chirurgom, lebo s prácou domácich odborníkov nebola spokojná, podľa jej slov sa jej zle dýchalo, a zjavne nebola spokojná ani s estetickou stránkou.

Plastika nosa však nie je jediný zákrok, ktorý Lela podstúpila. Naopak, tá podstupovala plastické operácie "ako na bežiacom páse". Za sebou má dve zväčšenia pŕs, výplne pier, zvýraznenie čeľuste, rhinoplastiku (operáciu nosa) a nechala si vymeniť aj zuby. Sama priznala, že so zákrokmi začala preto, že sa jej v detstve spolužiaci smiali pre jej postavu, najmä pre "prsia ako lentilky pod kobercom", a ona tým veľmi trpela.

Prvú plastickú operáciu podstúpila hneď, ako dosiahla plnoletosť, ale plánovala ju už od základnej školy. A hoci zákrok bolel, len čo sa prebrala z narkózy, bola veľmi šťastná, a napriek bolesti sa usmievala, lekár nad ňou len krútil hlavou. U Lely to však bol len začiatok. A keďže Karlosovi Vémolovi sa nepáčia prirodzene krásne ženy, ale skôr tie umelo upravené, Lela v úpravách pokračovala...

Lela priznala, že od plastických operácií bola dokonca závislá, podstúpila aj množstvo reoperácií, no už s tým mieni skončiť. Je z nej dvojnásobná mama a uvedomuje si riziká. Podľa jej slov, na budúci rok plánuje ešte jednu, poslednú, ktorá má byť nápravou jej nerozvážneho konania v mladosti. Všetci dnes vieme, ako vyzerá Lela po plastikách, no pozrite si FOTO v GALÉRII, ako vyzerala kedysi v mladosti. Lelu za jej zjav dnes mnohí kritizujú, no budete veľmi prekvapení, ako vyzerala pred rokmi.