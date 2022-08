To je pohľad! Jasmina ukázala Sanela, no odhalila viac, než mala: Veď oni majú doma... FOTO

Jasmina Alagič sa chcela pochváliť zábermi syna Sanela, no odhalila oveľa viac...

Jasmina sa nikdy netajila tým, že jej rodina je pre ňu všetkým a je vďačná, že môže žiť šťastný život po boku tých, ktorých miluje najviac. Keď jej syn Sanel oslavoval tretie narodeniny, napísala na sociálnu sieť krásne vyznanie nielen jemu, ale aj jeho tocvi a jej manželovi Rytmusovi: Milovaný náš Sanel, dnes sú to tri roky, čo mi bolo dopriate druhé najväčšie požehnanie v živote. Tým prvým bolo stretnutie Tvojho otca, pretože bez neho, bez našej obrovskej lásky by nebolo nič z toho, čo žijeme dnes. Vďaka Bohu za každé moje rozhodnutie, pretože všetky ma priniesli do tohto bodu života, toho úplne najkrajšieho kde môžem byť Tvojou mamou."

Hoci sa Jasmina s Rytmusom rozhodli, že tvár ich syna Sanela zatiaľ ukazovať na sociálnych sieťach nebudú, nemajú problém sa s fanúšikmi podeliť o momentky z ich rodiny či z ich domu, ktorý je pre nich doslova oázou. Nedávno takto Jasmina nakrútila zábery ich syna Sanela, a popritom ukázala aj niečo, čo jej fanúšikov dosť prekvapilo. Vážne to u nich doma vyzerá takto? Veď pozrite FOTO v GALÉRII.