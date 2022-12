To je pohľad! Lela Vémola ukázala vianočný stromček, no budete len krútiť hlavou: Tu je dôvod!

Lela Vémola už má v izbe vianočný stromček, ale budete len pozerať, čo naňho povešala. To akože vážne?

Takmer každý, kto má doma malé deti, zdobí vianočný stromček už v predstihu, veď prečo si nevychutnať vianočnú atmosféru o niečo skôr a o niečo dlhšie. A to je prípad aj manželky Karlosa Vémolu Lely, ktorá svojej rodine dopraje Vianoce, ako sa patrí, samozrejme, v štýle, ktorí sedí k Vémolovcom.

Lela nedávno na sociálnej sieti napísala, že sa jej za posledné obdobie zmenili hodnoty a už jej záleží na niečom celkom inom, než kedysi. "Čas Vianoc sa nezadržateľne blíži. Čím má človek viac rokov, tým sa jeho vianočné priania menia, postupne zisťujeme, že to, po čom najviac túžime a čo nás najviac napĺňa šťastím, to sa vlastne kúpiť nedá... pretože to najvzácnejšie pre nás je zdravie, rodina, láska a priateľstvo.

Karlos a Lela sú známi svojím výstrednejším životným štýlom, doma majú menšiu súkromnú zoologickú záhradu. Možno zo zvieratiek majú radosť aj ich dve malé deti, no zjavne najviac sa zo svojich šeliem vytešuje sám veľký Karlos Terminátor. Preto keď Lela ukázala ich vianočný stromček, všetci len krútili hlavou. Pozrite, čo naň povešali, FOTO v GALÉRII.