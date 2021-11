Markéta Konvičková prekvapila svojou otvorenosťou Takto teraz v skutočnosti vyzerá.

Niekto by povedal, že je z nej "baba krv a mlieko", Markéta však vie svoje. Bývalá SuperStaristka sa už vyše roka teší z prvorodenej dcéry Amálky. Radosť z nej má o to väčšiu, že približne pred dvomi rokmi jej diagnostikovali nádorové ochorenie, pre ktoré mala obavy z toho, či vôbec niekedy bude môcť mať deti.

Našťastie, Markéta sa dala zdravotne do poriadku, v pohode zvládla aj tehotenstvo, dokonca ani veľmi nepribrala, takže pomerne krátko po pôrode mala "svoju váhu" a mohla sa pýšiť zase svojou štíhlou postavou. Napokon, jej fotky na sociálnej sieti to aj dokumentovali, lenže...

Zdá sa, že pravda predsa len bola trošku iná. Markéta teraz prezradila, že po tom, keď prestala dcéru Amálku dojčiť, jej kilogramy pribudli až to tej miery, že toľko nevážila ani počas tehotenstva. A ako to, že to na nej nebolo vidno? Markéta priznala, že na fotku na sociálnu sieť sa dá "naštelovať" tak, aby človek vyzeral na pohľad dobre, ale realita môže byť celkom iná.

A naozaj, Markéta dosť výrazne pribrala, pozrite FOTO v GALÉRII, aká je zmenená. Samozrejme, keďže sa postupne vracia na hudobnú scénu, chce sa dať do formy, a tak sa pustila do chudnutia. Nateraz absolvovala detoxikačnú kúru, ktorá ju za9 dní zbavila piatich kilogramov, ale to sa zatiaľ zbavila v prevažnej miere len vody. Preto sa speváčka rozhodla pokračovať v chudnutí ďalej, aby sa zbavila aj tukových vankúšikov. Speváčka si pochvaľuje, že pri Amálke si už dokáže nájsť čas aj pre seba, tak verí, že to dotiahne do úspešného konca, aby sa opäť cítila dobre.