To že je tá istá žena? Dominika Gottová sa od smrti svojho otca Karla Gotta († 80) poriadne zmenila.

Dominika Gottová síce už pred pohrebom Karla Gotta začala sekať dobrotu, lebo mu pred smrťou sľúbila, že si dá svoj život do poriadku, no dnes by z nej asi radosť nemal. Spevákova najstaršia dcéra tvrdila, že sekne s alkoholom a nadužívaním liekov na spanie, ale dopadlo to trochu inak...

Po smrti Karla Gotta Dominika dokonca plánovala, že odíde o Tima, rozvedie sa a usadí sa v Česku. Vtedy aj skutočne bolo na nej vidno zmenu, zrejme naozaj prestala piť a preto aj výrazne schudla a najmä odpuchla. Lenže v Česku bola každému na očiach, čo jej príliš nevyhovovalo. A peniaze sa jej tiež nehrnuli, slávne priezvisko k tomu nestačilo. Pre svoje nie príliš šťastné počiny, akým bolo napríklad dodatočné domáhanie sa dedičstva po otcovi a súdny spor s vdovou Ivanou, či vydanie kontroverzných kníh o jej otcovi, sa od nej tí, ktorí by jej mohli pomôcť nejaké peniaze získať, skôr odvrátili.

Koncom januára, po takmer trištvrte roku Dominika opäť zavítala do Prahy, tentoraz predstaviť song venovaný jej otcovi, v ktorom aj sama účinkuje. Objavili sa aj špekulácie, že sa Dominika chce opäť vrátiť do Česka, no tie rázne odmietla. A hoci reakcie na jej klip neboli príliš lichotivé, do Česka prišla opäť, keďže s jej sponzorom Gabrielom Grillottim pripravujú aj jeho nemeckú verziu.

Pri tej príležitosti sa Dominika opäť predviedla. Pre portál extra.cz vysvetlila, prečo ešte stále nepracuje, keďže si robila rekvalifikačný kurz a chcela sa uplatniť o oblasti security. Nuž, hoci Dominika má stále hlboko do vrecka, vo Fínsku si žije na české pomery z takej štedrej podpory, že ju to do práce neťahá, a ani do Česka. Za to, že len sedí doma na gauči, dostáva dvakrát toľko, ako zarábala v Česku, keď tu bola naposledy.

Podľa Dominiky je teraz jej život vo Fínsku zaliaty slnkom, s Timom im to zase klape, pretože má teraz po zdravotnej stránke lepšie obdobie a môže pracovať, takže opäť koncertuje po svete. Dominika dokonca poznamenala, že kým jej otec hral len v Česku a Nemecku, jej Tima poznajú na celom svete... Nuž, faktom je, že Dominika sa momentálne asi nemá zle, ale od smrti jej otca sa neskutočne zmenila. Tmavé vlasy jej pridali roky, kilá nadváhy si pridala sama. Veď pozrite FOTO v GALÉRII, ako teraz vyzerá. A dokonca prezradila, koľko váži. Z toho čísla rovno odpadnete.