To je rozdiel! Každý vie, ako vyzerá Andrea Verešova dnes, ale pred 20 rokmi to bola iná káva

Andrea Verešová má už 41 rokov, ale stále vyzerá ako dievčatko. No dievčatko... Pozrite, ako vyzerala, keď mala sladkých 20...

Nič sa nedá robiť, z Andrey Verešovej je štyridsiatnička, hoci sa tomu ani nechce veriť. O Andrei sa však právom dá hovoriť, že zreje ako víno, má neskutočne dobrú figúru a čím je staršia, tým viac vyzerá, akoby jej roky ubúdali. Pozrite sa však, ako vyzerala pre 20 rokmi, keď sa jej modelkovská kariéra ešte len rozbiehala. Ten rozdiel si nemôžete nevšimnúť.

Andrea Verešová je prírodný úkaz, čím je staršia, tým luxusnejšou postavou sa môže pýšiť. Iste sú za tým aj dobré gény, ale Andrea sa predovšetkým o seba celé roky poctivo stará. Presne vie, čo jej telo potrebuje, aby vyzerala takto dokonale. Hoci rada varí aj pečie, veľmi dbá na zdravú životosprávu, a tak isto na svojej postave pravidelne "maká" v posilňovni.

Hoci by to na prvý pohľad mohlo vyzerať tak, že pre Andreu je prioritou kariéra, nie je to tak. Modelka stíha aj rodinu, s manželom, s právnikom Danielom Volopichom má dve krásne a šikovné deti, dcéru Vanessku a syna Daniela. Obidve deti sú športovo nadané. Dcéra Vanesska podedila krásu po mamine, ale o modelingu neuvažuje, skôr ju láka práve ten šport. Nuž, uvidíme, či Andrea teda bude mať v rodine nasledovníčku, alebo nie...