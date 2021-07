Pozrite, ako vyzerala Monika Bagárová pred rokmi, keď súťažila v SuperStar. To už ani nie je pravda!

V čase súťaže SuperStar mala speváčka Monika Bagárová 15 rokov, bolo to také milé príjemné dievčatko. Ani po skončení súťaže, na rozdiel od mnohých iných, sa po nej nezľahla zem. Monike sa celkom darilo zostať v povedomí, a to k tomu na seba ani nepotrebovala upozorňovať nejakými škandálmi.

Monika sa celkom slušne uchytila so spevom, ale v povedomí zostala aj vďaka sociálnym sieťam, ktoré pravidelne zásobuje peknými fotkami. Aj keby jej to nespievalo, je na Moniku aspoň pekný pohľad. Bývalá SuperStaristka Monika Bagárová za tie roky vyrástla do krásy. A vrátila sa aj k súťaži, ktorá ju vystrelila do vôd šoubiznisu, už druhý rok zasadne v jej porote.

Speváčke sa však darí aj v súkromí, už niekoľko rokov žive v šťastnom partnerskom vzťahu s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom, s ktorým má ročnú dcéru Rumiu. Nedávno Monika oslávila už 27. narodeniny a od čias, keď ona sama účinkovala v súťaži SuperStar, sa poriadne zmenila, to už hádam ani nie je pravda, ako kedysi vyzerala, veď pozrite v GALÉRII.