Hana Zagorová o svojej sestre nikdy príliš nerozprávala. A dôvod? Toto zabolí!

Speváčka Hana Zagorová (75) má za sebou ťažké obdobie. Pred necelým rokom sa spolu s manželom Štefanom Margitom (65) nakazila koronavírusom. No kým on mal ľahší priebeh ochorenia, Hanka to riadne "schytala" a dôsledky pociťuje až doteraz. Musela si dokonca odoprieť aj to, čo najviac miluje.

Následky ochorenia potrápili Hanku aj dlhé mesiace po jeho prekonaní, a tak na radu lekárov muslea zrušiť svoje koncerty, dokonca aj ten narodeninový , čo bolo nesmierne ľúto nielen jej, ale aj jej verným fanúšikom. Napriek tejto smutnej udalosti zažila Hanka aj niečo veľmi príjemné, a tým je jej kniha, ktorá vychádza práve pri príležitosti jej 75. narodenín a v ktorej sa Hankini fanúšikovia môžu o speváčke dozvedieť veľa zaujímavostí.

Mohlo by sa zdať, že o speváčke Hane Zagorovej vieme už všetko, ale nie je to tak. Sú témy, o ktorých jednoducho radšej nehovorila. A takou témou je jej o dva roky strašia sestra Evelyn (77). Výnimku urobila Hanka v knihe Naprosto nezbytná Hana Zagorová, ktorá vychádza práve pri príležitosti speváčkinho životného jubilea.

Speváčka v nej v odhalila aj smutnú príčinu, prečo o svojej sestre nikdy príliš nerozprávala, a tiež aj spoveď jej sestry, ktorá tiež otvorene priznala, prečo sa radšej ani nepriznávala, že má takúto slávnu sestru speváčku, veď čítajte v GALÉRII.