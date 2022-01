To je sila! Aha, akú FOTO ukázala Kuchařová po rozchode s Brzobohatým: Všetci jej tlieskajú!

Že vraj ponížená Kuchařová po rozchode s Brzobohatým? Zabudnite! Za túto fotku, ktorú zavesila na sociálnu sieť, jej teraz ľudia tlieskajú! Ozaj sila!

Tatiana Kuchařová je nielen krásna, ale ako vysvitlo, aj vtipná žena s nadhľadom. Keď ju nedávno odfotili po prvý raz odvtedy, čo sa prevalilo, že sa s jej ešte stále manželom Ondrom Brzobohatým idú rozvádzať, vyzerala dosť zničene a ponížene. No keď teraz zavesila na sociálnu sieť tieto dve fotky, vyslúžila si za ne potlesk a dostala toľko pochvalných komentárov, ako vari nedostala ani vtedy, keď získala titul Miss World.

Mnohí možno považovali Tatianu skôr za peknú "bábiku", ale teraz naplno prejavila, čo sa v nej skrýva. Tániní sledovatelia, a to tak ženy, ako aj muži, ocenili jej nadhľad, humor a tiež to, aká je silná žena, keď sa nad nepríjemnú životnú situáciu dokázala povzniesť s takýmto nadhľadom. Pozrite, čo jej napísali.

Týmto počinom Kuchařová v očiach svojich fanúšikov stúpla ako nikdy doteraz. "Nielen krásna a oduševnená, ale ešte k tomu vtipná, " napísala fanúšička a pridala sa ďalšia: "Tak teraz som si vás obľúbila! Takú srandu zo seba môže urobiť len niekto, kto je naozaj silný! Moja krv, môj humor!", napísala Bára. "Sebairónia je známka inteligencie! To je jednoducho život ... skúsenosť na nezaplatenie!," skonštatovala Alena. "Klobúk dole, že si dokážete urobiť zo seba srandu a že už to beriete s nadhľadom, " ocenil jej počin pán Jiří.

Zato Brzobohatého v komentároch príliš nešetrili, rovno napísali, že si ju nezaslúžil. A ušlo sa aj jeho mame Hane Gregorovej. "Taťáno. Ten chlap Vám nesiaha ani po členky. Mám taký pocit, že veľa zlého zdedil po svojej mame," napísal Tatiane Paťo. "Skúsenosť na nezaplatenie. Hrubá čiara a idete ďalej. Ste inteligentná, krásna a voľná. Je to blbec po mame," pridala sa ďalšia Tánina fanúšička. Iná zase s ľútosťou skonštatovala, že Ondro po svojom otcovi, charizmatickom Radkovi Brzobohatom toho veľa nezdedil.

A čo im vlastne Tatiana ukázala? Pozrite FOTO v GALÉRII, to naozaj nemá chybu. Ten potlesk si zaslúžila! A nielen ten, fanúšička Katka jej napísala, že si právom zaslúži aj ten titul Miss World za túto jej reakciu. Dokonca jej polichotili, že by mala kandidovať na pani prezidentku, lebo by mohla dobre reprezentovať, aby nielen Slováci mali prezidentku. Nuž, kam až sa môže človek dopracovať vďaka dvom skvelým fotkám.