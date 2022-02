Zdá sa, že Dominika Gottová sa nestratí! Svitá jej na lepšie časy?

Najstaršia dcéra Karla Gotta Dominika síce ovláda viacero cudzích jazykov a vyštudovala hotelovú školu, ale sama sa o seba nikdy príliš nevedela postarať. Kým žil jej otec Karel Gott, mala v ňom oporu aj pomoc, a to najmä tú finančnú. Po jeho smrti na tom nie je najlepšie a oporu a pomoc nemôže príliš čakať ani od svojho manžela, ktorý má dosť problémov sám so sebou.

Pred rokmi jej manžel Timo Tolkki psychicky ochorel, rozišiel sa s členmi jeho hudobnej skupiny Stratovarius a bol na tom ozaj zle. Neskôr, keď sa jeho stav trochu zlepšil, skúšal sa opäť živiť hudbou, no všetko skomplikovala pandémia korony. Dominika dokonca uvažovala o rozvode, odišla od neho do Prahy, kde chcela ešte vymôcť pre seba niečo z dedičstva po svojom otcovi. Keďže nepochodila a pre koronu v Česku tiež prišla o prácu, vrátila sa napokon k Timovi späť do Helsínk.

Pred nedávnom však znova spôsobila rozruch, keď prišla do Prahy odprezentovať pieseň, ktorú venovala svojmu otcovi. Dokonca opäť zvažovala, že sa presťahuje do Česka, napokon, má tu starú mamu, ktorá by sa jej prítomnosti určite potešila. Po príchode do Česka a po reakciách na jej osobu a jej pieseň si však uvedomila, že by to v Prahe predsa len nebolo asi to, po čom túži a väčší pokoj bude mať vo Fínsku. A nielen to. Tam sa už totiž neplánuje spoliehať len na Tima, v hre je aj iný muž...

Dominika sa snaží postaviť na vlastné nohy, podarilo sa jej urobiť skúšku v oblasti security a teraz si hľadá prácu v sektore ochrany objektov. Hoci sa vzťah Dominiky a Tima po jej návrate do Fínska vlani na jar mal upraviť k lepšiemu, Dominika pochopila, že sa naňho spoliehať nemôže, a preto sa nakontaktovala na iného, vplyvného muža. A s tým má naozaj zaujímavé plány.