A je to vonku! Tento mladý herec má byť otcom Veronikinej dcéry. Pozrite, poznáte ho z Markízy.

Daniele a Veronike Nízlovým sa za ostatné dva roky ich život zmenil dosť zásadným spôsobom. Z Daniely je totiž už od januára minulého roka šťastná mamina malej Lindy. A ani jej sestra Veronika nezostala za ňou príliš pozadu, tá svoju prvorodenú dcérku Neu privítala na svete pred pár dňami.

Zo známych dvojičiek sú teda šťastné maminy dcér, no nielen toto majú spoločné. Ani jednej z nich sa vo vzťahoch príliš nedarí, obidve majú za sebou okrem krachov viacerých vzťahov aj po jednom rozvode, Daniela sa pred pár rokmi rozviedla s producentom Braňom Jančichom, Veronika zase pred necelým rokom s manželom Tomášom Krúpom.

Veronika bola v manželstve s Tomášom päť rokov a ako pár pôsobili celkom harmonicky, preto všetkých prekvapilo, keď Veronikin manžel na sociálnej sieti zverejnil šokujúcu správu: "Zazvonil zvonec a našej láske je koniec. Ďakujem Veronike za spoločné roky a prajem jej veľa šťastia". Čo sa medzi nimi stalo, vedia oni dvaja, no odvtedy sa Veronika prezentovala ako slobodná bez záväzkov, až v lete tohto roku pre zmenu šokovala zase ona fotkou s tehotenským bruškom.

Dnes je už teda z Twiinsky Daniely tiež mamina dcéry, ale o otcovi dieťaťa bola ochotná prezradiť len to, že nebude súčasťou ich života, ale aj tak je mu vďačná za tento dar... Ako to už býva, časom všetko vypláva na povrch, a tak podľa pluska.sk je otec malej Ney známy. Má ním byť mladučký herec z Pána profesora Matúš Kolárovský. Ten sa však riadi známym plzákovským "Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať!", no zdroje z jeho okolia vedia svoje...

Veronika sa s mladým hercom stretla pred rokom, keď si ho pozvala účinkovať do klipu s názvom Každý deň a potom sa mali ešte párkrát stretnúť a užívať si spolu. A dopadlo to, ako to dopadlo. No keď uvidíte, ako ten mladík vyzerá, nebudete sa čudovať, že mu neodolala.

Hovorí sa, že protiklady sa priťahujú, no tento mladík, aspoň čo sa podoby týka, vyzerá skôr ako Veronikin mladší brat, tmavé vlasy, hnedá pokožka, hnedé oči... Z ich dcéry určite vyrastie krásna baba.