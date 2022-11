Vedel si vybrať! Jakub Prachař sa svojej lásky Sary Sandevy nevie nabažiť, a ani nečudo, veď pozrite tie jej fotky!

Mladá herečka Sara Sandeva a Jakub Prachař sú spolu už nejaký ten piatok, no svoju lásku nedávajú na sociálnych sieťach príliš na obdiv. No keď už sa tam nejaká ich spoločná fotka objaví, vidno z nej, že tí dvaja sa našli. Z oboch vyžaruje pohoda, jednoducho si sadli a klape im to. Aj ich fanúšikovia si myslia, že sa k sebe hodia, a tak Jakubovi zväčša želajú už len zdravie a šťastie, lebo lásku už podľa nich našiel...

A Jakub Prachař zrejme sám najlepšie vie, aký poklad má doma. Sara je zjavne dievča do koča aj do voza. Jakub sa nedávno pochválil spoločnou fotkou so Sarou z futbalu. "Tak to moje milované dievča nechalo romantický večer na mňa. A vzala si aj šál. 22 te Sakam. Nech žije Slavia a Sara Sandeva," napísal k fotke šťastne zamilovaný Prachař.

Sara je nielen milá, šikovná a empatická, ale najmä hriešne krásna. Keď sa nedávno na sociálne sieti zverila, že jej mladší brat už nechce, aby ho objala, a v jej objatí vydržal maximálne 10 sekúnd, Sariní fanúšikovia len poznamenali, že oni by stým rozhodne problém nemali. A ani nečudo. Sara sa nedávno pochválila takými sexi fotkami, že páni ani nedýchali a každý mohol Prachařovi len tíško závidieť. Nuž, vedel si ten Jakub vybrať...