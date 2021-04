To je zmena! Z Prachařa je po rozvode s Agátou iný muž: Aha, ako vyzerá, to nemôže byť pravda!

Zdá sa, že nielen ženy menia po rozchode vizáž. Hanychovej exmanžel Jakub Prachař je po rozvode ako vymenený, veď pozrite!

Manželstvo Agáty Hanychovej a Jakuba Prachařa je už minulosťou, každý si žije svojím životom. No kým u Agáty by sa dalo povedať, že nič nové pod slnkom, Jakub všetkých šokoval, a možno najviac práve jeho bývalku Agátu.

Búrliváčka Agáta po prvotnom šoku z rozchodu, keď jej Jakub svoje rozhodnutie oznámil práve na šieste výročie ich sobáša, sa išla vyplakať k mame Veronike Žilkovej do Izraela. Rýchlo sa však "otriasla", a hoci spočiatku tvrdila, že ju muži nezaujímajú, od rozchodu s Jakubom ich už stihla vymeniť aspoň štyroch.

Jakub tiež nezaháľal, a krátko po rozchode s Agátou si začal vzťah s modelkou Denisou Dvořákovou, lenže ako rýchlo sa to medzi nimi začalo, tak rýchlo sa to aj skončilo. A keďže sa Jakub zo spoločného domu odsťahoval, vrátil sa pekne k svojej mame do detskej izby. A vstúpil si do svedomia. Zmyslom jeho života momentálne je totiž pre neho tá najdôležitejšia žena, a tou je jeho dcéra Mia.

Keďže Mia má ešte len tri roky, Jakub sa rozhodol zásadným spôsobom zmeniť svoj život, aby tu s ňou a pre ňu mohol byť čo najdlhšie. Zmenil životosprávu, začal sa zdravšie stravovať, vari aj cvičiť, a zmeny na seba nenechali dlho čakať. Keď Jakubova sestra Mariana teraz zverejnila jeho aktuálnu fotografiu, mnohí zostali z Jakuba v šoku. Pozrite si FOFO v GALÉRII, ako teraz vyzerá.