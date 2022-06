To má byť ten frajer?! Vencu Konopníka zo Slunce, seno... už nespoznáte, je z neho iný muž FOTO

Sympaťák Venca Konopník zo Slunce, seno... sa za roky od nakrúcania filmovej trilógie neskutočne zmenil, zostal mu už len úsmev.

Neskutočne to ubehlo. V čase nakrúcania komédie Slunce, seno... mal predstaviteľ dedinského fešáčika Vencu Konopníka Broněk Černý len 23 rokov, dnes je z neho 61-ročný pán... Hoci herectvo nikdy neštudoval a k nakrúcaniu filmov sa dostal náhodou, napriek tomu si ho každý pamätá dodnes.

Broněk Černý (61) mal to šťastie, že bez toho, aby sa o to sám nejako zvlášť usiloval, získal to, po čom túži každý herec. Slávu, popularitu, uznanie... Bol neherec a spôsob, akým sa dostal k filmovaniu, bol jedna veľká náhoda.

Postavu v Troškovej trilógii dostal vlastne vďaka omylu. Zúčastnil sa s kamarátom konkurzu na komparz. Lenže si pomýlili dátum a prišli práve v deň, keď sa vyberali herci pre hlavné alebo vedľajšie úlohy. Keď už tam bol, skúsil to a čuduj sa svete, vyšlo to! Herectvu sa potom venoval už len výnimočne, napriek tomu účinkoval v desiatich filmoch.

Broněk Černý žije s rodinou v Strakoniciach neďaleko Hoštíc a keď má čas, niekedy sa vraj zastaví na kus reči so Zdeňkom Troškom. Zahral si napríklad aj v Troškovom prvom Kameňáku. Od čias nakrúcania trilógie Slunce, sneo... sa však poriadne zmenil, napokon, veď je to už pán v rokoch. Pribral, trochu mu ubudli vlasy, nosí fúzy, ale zostal mu jeho úsmev. Dnes sa živí ako vodič kamiónu.

Na nakrúcanie trilógie spomína veľmi rád a preto sa aj rád zúčastnil na premiére muzikálu Slunce, seno, jahody, ktorý sa mu veľmi páčil. Filmový Venca Konopník si dokonca zapózoval aj spolu s muzikálovým predstaviteľom Vencu Konopníka Filipom Hořejšom.