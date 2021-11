Už to musela povedať! Skutočná pravda o živote Dary Rolins: Nik by nečakal, že s tým vyjde von

A je to vonku! Dara Rolins odhalila, ako v skutočnosti žije. Pozrite!

Keď sa Dara Rolins rozišla s Rytmusom, a on sa hneď vrhol do nového vzťahu s Jasminou Alagič, všetky pohľady sa upierali na speváčku a očakávali, že onedlho tiež predstaví nového partnera po svojom boku. No nestalo sa. Dara sa však nemá na čo sťažovať, vo svojom živote má pekne upratané, tak nie je veľmi čo riešiť.

Dara je v šoubiznise vyše štyridsať rokov a za ten čas sa naučila poriadne obracať, takže aspoň čo sa týka zabezpečenia rodiny, s prehľadom si vystačí aj sama. A hoci momentálne takmer všetkých trápi pandémia korony, ani teraz Dara núdzou netrpí. Speváčka zjavne patrí k tým ľuďom, ktorí sa riadia heslom, že treba myslieť aj na zadné vrátka, najmä v časoch, keď sa darí.

A Dare sa v časoch pred pandémiou skutočne darilo. Veď pred pandémiou korony mala mesačne desať až dvadsať živých vystúpení, takže peniažky sa jej len tak hrnuli. Teraz pandémia urobila škrt cez rozpočet aj jej, ale Dara má rozbehnutý slušný biznis aj ako influencerka. Samozrejme, myslí aj na tých, ktorým sa v živote nedarí tak, ako jej. Seba a dcéru Lauru však uživí viac než dobre, a tak si spolu môžu užívať luxus doma aj na dovolenkách, veď pozrite FOTO.

Keďže Dara si peniažky zarobila vlastnou prácou, nemá problém to otvorene priznať, nevidí na tom nič zlé. No hoci by sa zdalo, že Dara si žije ako v rozprávke, teraz odhalila skutočnú pravdu o svojom živote a nie je to nič príjemné, veď pozrite v GALÉRII.