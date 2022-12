Slávna Bohdalka prezradila o svojom obľúbencovi Gottovi (†80) niečo také, že ten sa musí v hrobe obracať...

Jiřina Bohdalová (91) tvrdí, že vo svojom veku si už môže dovoliť hovoriť pravdu. A tak o sebe spôsobom sebe vlastným prezradila, že hoci vždy túžila po tom spievať v operete, želanie sa jej nesplnilo, pretože nie je dobrá speváčka.

Vždy chcela byť v operete. Ako sa hovorí, dať si tie perá dozadu a ísť. "Mne sa to vždy strašne páčilo, akurát na to nemám hlas. Inak všetko ostatné mám," tvrdí Jiřina. "Dokonca som naspievala film. Ako sa volal? Dáma na koľajniciach? Tam som okrem toho áčka, to naspievala operná speváčka, to celé spievala ja. Teda to som mala iný hlas, pretože ja som si pokazila hlas kvôli vašim deťom. Áno!" vysvetlila Jiřina s tým, že si ho pokazila kvôli rozprávkovej postave - Rákosníčkovi, ktorému prepožičala svoj hlas.

Jiřina prezradila aj to, aký trapas sa je v tejto súvislosti stal. "Pred rokmi som zdvihla telefón a tam mi niekto hovorí: 'Pane Bohdal, mohli by ste mi zavolať pani Bohdalovú?' Tak hovorím: Deti, koniec! Utrum! Už mám hlas ako chlap,“ oznámila Jiřina svoje rozhodnutie.

To veľký Jiřinin kamarát Karel Gott zase túžil po hereckých úlohách a zopár si ich aj strihol, najmä v rozprávkach. No Jiřina s ním nikdy nehrala a odhalila aj to, prečo sa tak nikdy nestalo. Legendárna Bohdalka bola aj v tomto prípade až nadmieru otvorená. Kto vie, či by "Božský Kája" jej úprimnosť ocenil, veď pozrite v GALÉRII.