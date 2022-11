Známy muž takmer nepredýchal, keď zbadal, ako si Lucie Bílá dáva dole... Ozaj sila!

Každý vie, ako vyzerá speváčka Lucie Bílá dnes, no v minulosti to až taká sláva nebola. O Lucii Bílje naozaj platí, že zreje ako víno, a čím je staršia, tým lepšie vyzerá. Na jednej strane je to spôsobené tým, že má konečne po boku milujúceho partnera, ktorý jej je skutočnou oporou, a na druhej strane už vie, ako sa upraviť tak, aby skryla to menej vydarené a vyniklo len to pekné...

Je to totiž tak, že príroda bola k Lucii Bílej miestami trošku skúpa. Mladá speváčka kedysi ani zďaleka nemala úsmev hodný hviezdy. A ani vlasy, preto si vypomáhala rôznymi príčeskami... No hoci sa Lucie snažila, ako vedela, po rokoch vyplávalo na povrch, že svojím zjavom naháňala hrôzu... O čo išlo?

Lucie Bílá v mladosti chodievala nahrávať svoje piesne do štúdia v dome muzikanta Ondřeja Soukupa. A ako teraz po rokoch priznal jeho syn František (38), práve jemu naháňala najväčšiu hrôzu. Dôvod bol pomerne bizarný a súvisiel práve s jej vlasmi.

Keď bol František ešte celkom malý, vždy poskakoval v postieľke a chcel vidieť, kto to za otcom prišiel. Nadšenie ho však prešlo vo chvíli, keď sa vo dverách objavila Zlatá slavica. „Tá si dala dole polovicu hlavy! Ona mala taký príčesok. To som nepochopil, že príde niekto, urobí toto (ukázal pohyb imitujúci snímanie parochne, pozn. red.) a vyzerá úplne inak,“ prezradil teraz už so smiechom syn skladateľa Soukupa (71) a textárky Gabriely Osvaldovej (69).