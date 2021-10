To nemala robiť, či? Dara Rolins sa ukázala tak, ako ju pánboh stvoril: Vážne takto vyzerá?!

Dare Rolins odvaha nechýba, aha, ako sa ukázala!

Speváčka Dara Rolins vyzerá na svoj vek viac než dobre. Ale ani nečudo, je známa svojou prísnou životosprávou. Nie že by žila život askéta a nedopriala si, ale veľmi zvažuje, čo si naloží na tanier a čo už nie. A k tomu všetkému sa nevyhýba pohybu, najviac cvičí jogu s trénerom, ale kondíciu si udržiava aj cvičením v posilňovni či tancom alebo pohybom v prírode.

Keď pandémia korony v susednom Česku umožňuje už aj umelcom sa pracovne realizovať, Dara toho mala v posledných týždňoch práve dosť na to, aby si zase naplánovala nejaký príjemný oddych. A ako to u nej býva zvykom, stavila na istotu a vybrala sa do Abu Dhabi, lebo ako priznala, občas potrebuje mať vo vlasoch piesok a morskú soľ.

Dara sa však na sociálnej sieť pochválila poriadne odvážnou fotkou, na ktorej sa ukázala celkom bez... No veď pozrite FOTO v GALÉRII. Mala to urobiť, či radšej nie?