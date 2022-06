To nemala robiť, či? Krainová asi nečakala, čo spôsobí týmito zábermi: Desivé, ako vyzerá! FOTO

Simona Krainová (49) týmito zábermi všetkých vydesila. Šialené, čo to so sebou porobila, veď tá vyzerá ako...

To, ako vyzerá, ju živí, a tak nečudo, že si dáva záležať... Modelka Simona Krainová je známa tým, že sa o svoje telo stará po každej stránke. Zdravo sa stravuje, cvičí, aby mohla v jedle aj občas zhrešiť a taktiež dbá o svoju pleť. Simona sa netají, že sa nevyhýba ani zákrokom estetickej medicíny, len aby spomalila starnutie.

"Niekde som čítala, že medzi mladosťou a starobou leží niekoľko rokov, ktorým sa hovorí kríza stredného veku. Tento oddychový čas je tu preto, aby ste sa rozhodli, čo urobíte s druhou polovicou života. Nakoniec si zvolíte jednu z dvoch možností," zafilozofovala Simona. "Kto sa rozhodne vrátiť sa do mladosti, zaobstará si po štyridsiatke nové deti s novým partnerom. Kto sa rozhodne starnúť, zaobstará si nové knižky s novým obsahom. Ten, kto sa vracia, volí hluk. Kto ide dopredu, volí ticho. Obe cesty sú správne - a vy si musíte jednu z nich zvoliť. Keď to neurobíte, jedného dňa z vás bude naštvaný dôchodca," má jasno modelka. "Tak čo, akú cestu by ste si zvolili vy? Ja volím hlučné ticho a tvár bez vrások," napísala Simona. A odvaha jej k tomu rozhodne nechýba, veď pozrite!

Simona Krainová si povedala, že kašle na vek, čo tam po tom, že jej ťahá na päťdesiatku. Pre krásu je ochotná podstúpiť takmer všetko a nemá problém sa s tým pochváliť na sociálnej sieti. No z najnovších záberov vám bude behať mráz po chrbte, a fanúšičky jej to aj dali patrične v komentároch najavo. Veď pozrite, čo so sebou porobila...