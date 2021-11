Tá sa nezdá! Lucii Vondráčkovej pri novom frajerovi odvaha nechýba, pozrite, ako sa nahodila.

Lucie Vondráčková po rozvode s exmanželom Tomášom Plekancom upriamila svoju pozornosť a energiu len na synov a prácu. Pre seba a synov kúpila dva domy so záhradou, ktoré si začala zveľaďovať podľa svojich predstáv. A hoci sa v jej blízkosti mihli nejakí muži, všetkým tvrdila, že o žiadny vzťah nejde. V pohode si vraj vystačia v trojici so synmi, ktorých má v striedavej starostlivosti so svojím ex. Už to teda vyzeralo, že na mužov celkom zanevrela.

Keď sa po dlhých troch rokoch zrazu po jej boku objavil nový oficiálny partner, mnohí ani nechceli veriť, že to nie je len reklamný trik, ktorým mala Lucie spropagovať svoj nový hudobný počin. Dvojica sa však činila a dušovala, že naozaj tvoria pár, hoci teda spolu nebývajú a zatiaľ sa len spoznávajú.

Lucie sa dala dokopy s mužom s dosť podobným osudom, aký má ona. Jej novému partnerovi, moderátorovi Petrovi Vojnarovi tiež nevyšiel vzťah s partnerkou, s ktorou má svojho jediného, štvorročného syna Sebastiana. A hoci si teda dvojica hľadá k sebe cestu, obaja zdôrazňujú, že prioritou pre každého z nich sú ich synovia, a tak to potom aj s tým ich vzťahom vyzerá.

Speváčka sa dokonca nedávno o vzťahu vyjadrila pomerne drsne, keď tvrdila, že na lásku vôbec nemá čas, s priateľom sa nevída, pretože obaja sú momentálne príliš zaneprázdnení, a tak mnohí opäť začali o ich vzťahu pochybovať.

Aby toto chladné vyjadrenie o ich vzťahu Lucie napravila, s priateľom Petrom sa spoločne objavili na krste charitatívneho psieho kalendára a až okato sa k sebe mali. No nielen tým pútali pozornosť, teda najmä Lucie. Pozrite si FOTO v GALÉRII, ako sa speváčka nahodila! Tá sa teda vie odviazať! Prítomní páni len zalapali po dychu. Žeby sa inšpirovala Andreou Verešovou?