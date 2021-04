To nemyslí vážne! Neuveríte, s kým sa Agáta zase dala dokopy: Prachař z toho musí byť na prášky

Agáta Hanychová je po rozchode s Jakubom Prachařom ako odtrhnutá z reťaze, ale tu už ozaj končia všetky žarty!

Od rozchodu s Jakubom Prachařom sa Agáta Hanychová nedokáže vpratať do kože. Keď ich vzťah skrachoval, išla sa vyplakať k svojej mame Veronike Žilkovej do Izraela. Smútok ju však pomerne rýchlo prešiel a odvtedy je jej život jedna veľká jazda, aspoň čo sa mužov týka. Agáta ich po svojom boku vystriedala už niekoľko, ale vari žiadnemu z nich sa nepodarilo byť s ňou dlhšie ako tri mesiace.

Hoci je Jakub Prachař s Agátou už oficiálne rozvedený, zrejme mu to nie je jedno, ani nie tak kvôli Agáte, ako kvôli jeho dcére Mii. O tú sa s Agátou na striedačku stará aj on. Agáta má však taký "zvyk", že každý svoj nový pánsky objav predstaví aj svojim dvom deťom, synovi Kryšpínovi a dcére Mii, veď nech sú deti v obraze... Lenže z najnovšieho Agátinho objavu musí byť Jakub na prášky...

Agáta to teraz už síce vehementne popiera, ale po rozchode s jej posledným priateľom, ktorý typovo veľmi pripomínal Jakuba, si len o nejaký ten deň vyrazila na výlet na hory do Rakúska so svojím ďalším objavom. Lenže tu hneď vyskočilo naraz viac problémov. Jednak v Česku aj v Rakúsku platili prísne opatrenia kvôli pandémii korony, ktoré určite nepovoľovali cestovanie za turistikou či lyžovaním, ale ešte väčším problémom sa zdá byť jej nový objav.

Problémistka Agáta si totiž mala vyraziť na výlet s chlapíkom, ktorý nemá v Česku práve najlepšiu povesť. Pozrite si v GALÉRII o koho ide, a čo má na rováši. Z toho zistenia určite nebol nadšený ani Jakub a už vôbec nie Agátina mama Veronika Žilková, ktorej manžel Martin Stropnický pôsobí ako veľvyslanec v Izraeli. Tomu takéto Agátine kontakty môžu poškodiť povesť.