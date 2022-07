To by nik nečakal! Ivana Gottová a slávny taliansky spevák? Už si na ňu zohnal telefónne číslo

V Karlových Varoch zháňal kontakt na vdovu Ivanu Gottovú slávny taliansky spevák. A podarilo sa...

Karel Gott (†80) už medzi nami nie je takmer tri roky, ale niekedy to vyzerá tak, akoby tu ešte stále bol a všetko sa točilo okolo jeho osoby. Je to dané nielen tým, že jeho verní fanúšikovia nezabúdajú, ale aj tým, ako sa vdova Ivana Gottová (46) stará o jeho pamiatku. Tej sa aj napriek pandémii korony podarilo dotiahnuť do úspešného konca projekty, ktoré naplánoval ešte Karel Gott počas svojho života, či už išlo o vydanie knihy Má cesta za štěstím, dokončenie dokumentu Karel, ako aj jeho prídavku, a tiež aj o koncerty pod názvom Pocta Karlu Gottovi.

V týchto dňoch by sa Karel Gott dožil 83. narodenín a spomínajú naňho nielen jeho blízki, a fanúšikovia, ale aj mnohí ľudia z hudobnej brandže, a to nielen v Česku a na Slovensku. A tak tomu bolo aj na filmovom festivale v Karlových Varoch, kam zavítal známy a kedysi veľmi populárny taliansky spevák, ktorý pred rokmi s Karlom Gottom spolupracoval, dokonca v roku 1998 bol hosťom na jeho turné. Teraz však zháňal kontakt na vdovu Ivanu Gottovú. A dôvod? Chce s ňou prebrať niečo dôležité.